Şanlıurfa Ticaret Borsası

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 2,17 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:Ürün En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday1,041,13Kırmızı mercimek2,172,17Mısır1,011,07
03 Temmuz 2018 Salı 10:47
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 2,17 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:Ürün En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday1,041,13Kırmızı mercimek2,172,17Mısır1,011,07