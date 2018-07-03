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Şanlıurfa Ticaret Borsası

- Kırmızı mercimeğin kilogramı 2,17 liradan işlem gördü

Şanlıurfa Ticaret Borsası

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 2,17 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday1,041,13Kırmızı mercimek2,172,17Mısır1,011,07

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