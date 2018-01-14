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Şanlıurfalı besicilerin kuraklık kaygısı

- Besici Ağa: - "Bizim buralarda hayvanlar meralardan besleniyor ama bu yıl yağışların az olması meraların gelişememesine neden oldu. Mera olmayınca biz de yeme yükleniyoruz ama sürekli yem verecek durumumuz yok. Şu anda bile arpa, saman fiyatları çok yüksek" - Besici Aslan: -"Meralarda ot olmadığı için hayvanlar yeterince beslenemiyor. Bu nedenle süt verimi de ciddi anlamda düştü"

Şanlıurfalı besicilerin kuraklık kaygısı

ŞANLIURFA (AA) - Türkiye'nin önemli küçükbaş hayvancılık merkezlerinden Şanlıurfa'da besiciler, yeterli yağış olmaması nedeniyle kuraklık kaygısı taşıyor.

Birçok vatandaşın tarım ve hayvancılıkla geçimini sağladığı kentte, yağış olmaması dolayısıyla tarım ürünleri zarar gördü, meralar yeşermedi.

Yem fiyatlarının kuraklık dolayısıyla daha da yükselmesinden endişe eden besiciler, bundan sonraki dönemin yağışlı geçmesini umut ediyor.

Karaköprü ilçesine bağlı Gölgen Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Mahsun Ağa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl bu dönemde yeşeren meraların, yeterli yağış olmaması dolayısıyla kuru olduğunu söyledi.

İlkbaharda da yağış düşmemesi durumunda kuraklık yaşanacağını ifade eden Ağa, "Bizim buralarda hayvanlar meralardan besleniyor ama bu yıl yağışların az olması meraların gelişememesine neden oldu. Mera olmayınca biz de yeme yükleniyoruz ama sürekli yem verecek durumumuz yok. Şu anda bile arpa, saman fiyatları çok yüksek. Kuraklık durumunda gelecek yıl ne kadar yükselir düşünmek bile istemiyoruz. İnşallah bu hayvanların yüzü suyu hürmetine Allah yağmur nasip eder." diye konuştu.

- Süt verimi düştü

Besici Ömer Aslan ise meralarda ot olmadığı için hayvanların yeterince beslenemediğini, bu nedenle süt veriminin de ciddi anlamda düştüğünü anlattı.

Yağmurun yağmasını dört gözle beklediklerini vurgulayan Aslan, aksi takdirde büyük sıkıntı yaşayacaklarını ifade etti.

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu ise yaşanan kuraklığın çiftçiler gibi besicileri de olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Üreticileri karamsar olmamaları konusunda uyaran Çullu, gelecek günler ve ilkbaharda yağış düşmesi durumunda meraların yeşereceğini kaydetti.

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