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Şans Topu çekildi (2)

- Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen 1 kişi, 665 bin 7 lira 5 kuruş ikramiye kazandı

Şans Topu çekildi (2)
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ANKARA (AA) - Şans Topu oyununun 932'inci hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 665 bin 7 lira 5 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 26 kişi 2 bin 557 lira 80'er kuruş, 4 artı 1 bilen 229 kişi 291'er lira, 4 bilen 2 bin 972 kişi 29 lira 80'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 184 kişi 18 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 79 bin 231 kişi 3 lira 90'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 55 bin 218 kişi 5 lira 75'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 178 bin 879 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Zonguldak'ın Merkez ilçesinden yatırıldığı öğrenildi.

(Bitti)


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Anahtar Kelimeler:
Şans TopuMilli Piyango İdaresi
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