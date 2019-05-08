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Şans topu çekildi (2)

- Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen çıkmayınca 614 bin 91 lira 86 kuruş haftaya devretti

Şans topu çekildi (2)
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ANKARA (AA) - Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen çıkmayınca 614 bin 91 lira 86 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 13 kişi 4 bin 724 lira 35'er kuruş, 4 artı 1 bilen 162 kişi 379 lira 55 kuruş, 4 bilen 2 bin 503 kişi 32 lira 70 kuruş, 3 artı 1 bilen 4 bin 700 kişi 22 lira 35 kuruş, 3 bilen 70 bin 145 kişi 4 lira 5 kuruş, 2 artı 1 bilen 43 bin 507 kişi 6 lira 65 kuruş, 1 artı 1 bilen 144 bin 651 kişi 3 lira 80 kuruş ikramiye alacak.

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Anahtar Kelimeler:
Milli PiyangoŞans Topu
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