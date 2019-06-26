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Şans Topu çekildi (2)

- Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 805 bin 406 lira 58 kuruş haftaya devretti

Şans Topu çekildi (2)
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ANKARA (AA) - Şans Topu oyununun 941'inci hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 805 bin 406 lira 58 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 13 kişi 5 bin 995 lira 65'er kuruş, 4 artı 1 bilen 215 kişi 483 lira 75'er kuruş, 4 bilen 2 bin 628 kişi 49 lira 50'şer kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 37 kişi 26 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 73 bin 381 kişi 4 lira 60'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 52 bin 843 kişi 6 lira 35'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 177 bin 909 kişi 3 lira 65'er kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 1 milyon 792 bin 678 lira 60 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 862 bin 970 lira 19 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 481 bin 126 lira 88 kuruş aktarıldı.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango İdaresiŞans Topu
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