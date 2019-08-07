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Şans Topu çekildi (2)

- Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 817 bin 712 lira haftaya devretti

Şans Topu çekildi (2)
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ANKARA (AA) - Şans Topu oyununun 947. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 817 bin 712 lira haftaya devretti

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 9 kişi 8 bin 792'şer lira, 4 artı 1 bilen 168 kişi 628'er lira, 4 bilen 2 bin 348 kişi 56'şar lira, 3 artı 1 bilen 5 bin 218 kişi 31'er lira, 3 bilen 72 bin 596 kişi 4 lira 70'er kuruş, 2 artı 1 bilen 49 bin 103 kişi 7 lira 10'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 165 bin 33 kişi 3 lira 95'er kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 1 milyon 820 bin 69 lira olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 876 bin 126 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 488 bin 478 lira aktarıldı.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
947.Milli PiyangoŞans Topu
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