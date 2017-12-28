"Saray kumaşında" hedef dünya markası olmak

GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Gaziantep'te yüzyıllarca el tezgahlarında dokunan ve padişah kaftanları yapıldığı için "saray kumaşı" olarak da bilinen kutnuyu, ev tekstilinden kıyafet ve ayakkabıya kadar 300'den fazla üründe kullanan "Kutnia", dünya markası olmayı hedefliyor.

Kentin en önemli değerlerinden birisi olarak gösterilen kutnunun üretim ve kullanımının yaygınlaştırılması için harekete geçen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin önderliğindeki bir grup girişimci kadın, "Kutnu Tanıtım Grubu"nu kurarak işe başladı.

Jülide Konukoğlu'nun başkanlığındaki tanıtım grubu, öncelikle kentteki bu işi bilen ustaları bir araya getirerek, saray kumaşının üretimini artırmak için çalışmalar yaptı.

Üretim kapasitesinin artırılmasıyla markalaşma sürecine giren Konukoğlu ve beraberindekiler, "Kutnia" markasıyla hem kültür meraklılarının hem de moda severlerin karşısına geçti.

SANKO Alışveriş Merkezi'nde ilk mağazasını açan Kutnia'nın, kreatif direktörlüğünü Günseli Türkay'ın yaptığı koleksiyonunu, heykel sanatçısı Tuğberk Selçuk ve seramik sanatçısı Elif Alanlı'nın desen çalışmaları tamamlıyor.

- Hedef Türkiye ve Avrupa'da şubeleşmek

Günlük tekstil ürünlerinden kıyafet ve ayakkabıya kadar 300'den fazla üründe kullanılmaya başlayan Kutnia'nın hedefi Türkiye ve Avrupa'da şubeleşerek, bir dünya markası haline gelebilmek.

Jülide Konukoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kutnunun özellikle Gaziantep ve yöresinde çok kıymetli bir kumaş olduğunu söyledi.

16. yüzyıldan beri bu topraklarda üretilen kutnunun ipek ve pamuktan oluştuğuna işaret eden Konukoğlu, 4 yıldır yürüttüğü Kutnu Tanıtım Grubu başkanlığı görevi süresince Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de önderliğinde kutnuya yeni bir boyut kazandırmaya çalıştıklarını anlattı.

Konukoğlu, bu anlamda tezgah ve usta sayısında önemli artışlar kaydedildiğini anlatarak, "Artık kutnuya bir seviye daha atlatmamız, bunun için de markalaşma ve mağaza açmamız gerekiyordu. Marka danışmanlık şirketimizle beraber yola çıkıp bu mağazayı açtık. Buranın oluşmasındaki en büyük neden kenti kendi değerleriyle buluşturmak istememizdi." diye konuştu.

Bundan sonrası için önemli hedeflerinin olduğunu aktaran Konukoğlu, şöyle konuştu:



"Burası bizim için ilk adımdı. Bundan sonrası da gelecek. İlk mağazamızı Gaziantep'te açtık ama emin adımlarla ilerleyecek hedefler belirledik. Bu anlamda Türkiye'nin bir çok iliyle beraber yurt dışına da kutnuyu taşıyacağız. Kutnuyu bir dünya markası haline getirmek en büyük hedefimiz."