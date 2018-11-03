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Saraybosna Şehir Ormanı'nda sona gelindi

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Saraybosna Şehir Ormanı'nı en yakın zamanda tamamlayarak, hizmete açmayı planlıyoruz"

Saraybosna Şehir Ormanı'nda sona gelindi
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ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bosna Hersek'te yaptırılan Saraybosna Şehir Ormanı'nı en yakın zamanda hizmete açmayı planladıklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dost ve kardeş ülke Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki dostluğun nişanesi olarak Bosna Hersek'te şehir ormanı kurulma kararı alındığı anımsatıldı.

Geçen yıl temeli atılan Saraybosna Şehir Ormanı'nda sona gelindiğine işaret edilen açıklamada, Saraybosna şehir manzarasına hakim bir tepede inşasına başlanılan projenin 1950'li yıllarda Bosnalı ormancılar tarafından yaklaşık 100 farklı türle ağaçlandırılan 6,2 hektarlık bir alanda yer aldığı bildirildi.

Açıklamaya göre, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projede, seyir terası, dinlenme ve piknik üniteleri, restoran, yöresel ürün satış ünitesi, çocuk oyun alanları, mini amfi tiyatro, yürüyüş yolları, mescit gibi birçok tesis ve ünite kuruldu. Projeyle, insanların modern şehir hayatının yoğun stresinden arındırılması, çevre bilincinin ve tabiat sevgisinin canlandırılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, vatandaşların nefes aldığı ve hoşça vakit geçirebilecekleri bir tesis inşa edildiğini belirterek, "Saraybosna Şehir Ormanı'nı en yakın zamanda tamamlayarak, hizmete açmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Saraybosna Şehir OrmanıTarım Ve Orman Bakanlığı
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