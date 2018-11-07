Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon Bursa tuyo dünya canovate
Çevre için çalışıyor
Çevre için çalışıyor
Küba ondan sorulur
Küba ondan sorulur
Çok önemli açıklama
Çok önemli açıklama
Yerlileştirme hamlesi
Yerlileştirme hamlesi
Suda tavan fiyat
Suda tavan fiyat

Saraybosnalı eğitimcilerden BEDAŞ laboratuvarına ziyaret

ANKARA (AA) - Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'nin (BEDAŞ) "Yüksek Gerilim Laboratuvarı", "Enerjinin Yıldızları" projesi kapsamında Saraybosna Elektrik Mühendisliği Okulu eğitimcilerini ağırladı.Şirketten yapılan açıklamaya...

Saraybosnalı eğitimcilerden BEDAŞ laboratuvarına ziyaret
banner17

ANKARA (AA) - Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'nin (BEDAŞ) "Yüksek Gerilim Laboratuvarı", "Enerjinin Yıldızları" projesi kapsamında Saraybosna Elektrik Mühendisliği Okulu eğitimcilerini ağırladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Cengiz ve Kolin Şirketler Grubu'nun "Enerjinin Yıldızları" projesi kapsamında Saraybosna’dan gelen 29 eğitimci, şirketin Bayrampaşa İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin uygulamalı eğitim alabilmeleri için kurduğu "Yüksel Gerilim Laboratuvarı"nda incelemelerde bulundu.

Şirketin AB standartlarına sahip "Yüksek Gerilim Laboratuvarı"nı gezen eğitimciler, teori ile pratiği birleştiren bu tür yatırımların öğrencileri geleceğe hazırladığını kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, laboratuvarı, öğrencilerin uygulamalı eğitim alabilmeleri için kurduklarını belirterek, "Nitelikli eleman sıkıntısını çözmek için elektrik dağıtım sektörünün öncü şirketi olarak bize büyük bir sorumluluk düştüğünün farkındayız. Bu farkındalıkla bilgi birikimimizi öğrencilerimize aktarmak ve sektörde nitelikli eleman sorununa çözüm oluşturabilmek amacıyla 'Enerjinin Yıldızları' projesini başlattık." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile yüksek gerilim alanında ihtiyaç duyulan nitelikli eleman ihtiyacına çözüm üretmek için imzalanan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü çerçevesinde, CK BEDAŞ tarafından eğitime açılan laboratuvarda, öğrencilere elektriğin üretilmesinden iletim ve dağıtımına kadar tüm aşamaları uygulamalı olarak öğretiliyor.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BEDAŞ Genel Müdürü Murat YiğitBoğaziçi Elektrik Dağıtım AŞEnerjinin YıldızlarıYüksek Gerilim Laboratuvarı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1