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Sardalyanın kilosu 15 liraya düştü

Geçen hafta kilogramı 30 liradan satılan, Marmara Bölgesi'nin tercih edilen balıkları arasında yer alan sardalyanın fiyatı 15 liraya kadar geriledi.

Sardalyanın kilosu 15 liraya düştü
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Çanakkale Su Ürünleri Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı Hasan Uysal, sardalyanın fiyatının önceki haftaya göre yarı yarıya düşerek 15 liraya gerilediğini söyledi.

Hava şartları, su sıcaklığı ve boğazlardaki akıntı değişikliğinin fazla olması gibi nedenlerle sardalya tezgahlarda bollaşmaya başladı.

Çanakkale civarında, Saros Körfezi'nde bolca bulunmaya başlayan sardalyaya talep de yoğun oluyor.

Çanakkale Su Ürünleri Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı Hasan Uysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, sardalya balığının fiyatının geçen hafta kilosunun 30 liraya kadar çıktığını, bu hafta ise 15 lira civarına kadar düştüğünü ifade etti.

Boğazda sardalyanın uzatma ağlarıyla avlandığını söyleyen Uysal, şunları kaydetti:

"Çünkü gırgır yasağı var 15 Nisan'dan 1 Eylül'e kadar. Hava şartları, su sıcaklığı ve boğazlardaki akıntı değişikliğinin fazla olması sebebiyle sardalya balığı yeni bollaşmaya başladı. Balık göç ediyor. Çanakkale civarında, Saros Körfezi'nde, boğazlarda şu anda yeterince var. Fiyatlar da uygun. Vatandaşların da alabileceği bir seviyeye indi. Sardalyayı bu sene bol miktarda yiyeceğiz. Omega 3 bakımından zengin olan bu balığı bu mevsimde herkesin tüketmesini tavsiye ederiz."

Sardalyanın lezzetli olduğunu belirten Uysal, "Balıklar gayet güzel ve kaliteli. Bu balığın ızgarası şu anda çok güzel olur. Sardalya balığındaki fiyatın düşmesi sonucu vatandaşın da bu balığa talebi olumlu yönde oldu." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Sardalyaçanakkale
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