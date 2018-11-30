Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Cemevi Trabzon iz CHP
Apple'dan tacını geri aldı
Apple'dan tacını geri aldı
Onur Genç CEO oldu
Onur Genç CEO oldu
Türk sinemas öne çıktı
Kalbi İstanbul'da attı
SinemaDansAnkara2018'de 'En İyi'ler Ödüllendi!
Dans filmlerine ödül
Maltepe eğitimi konuştu
Maltepe eğitimi konuştu

"Sarı yelekliler"in protestosu Brüksel'e sıçradı

- Belçika'nın başkenti Brüksel'de "sarı yelekliler"in protestoları başladı

banner17

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) ve NATO gibi kurumlara ev sahipliği yapan Belçika'nın başkenti Brüksel'de "sarı yelekliler"in protestoları başladı.

Sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar üzerine, Brüksel şehrinin çeşitli noktalarında binlerce sarı yelekli protesto düzenledi.

Akaryakıta yapılan zamları ve hükümetin ekonomi politikalarını protesto eden göstericiler, şehrin merkezindeki Avenue des Arts bulvarında polisle karşı karşıya geldi.

Polisin tazyikli suyla müdahale ettiği yüzlerce gösterici, çeşitli hükümet karşıtı sloganlar attı. Meşaleler yakan ve ses bombaları patlatan sarı yelekliler, polisin yaklaşmaması için barikatlar kurmaya çalıştı. Protesto nedeniyle toplu taşımada ve araç trafiğinde aksamalar yaşandı. Brüksel'deki ana yollar da kesintiye uğradı.

Fransa’da "sarı yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, son bir yılda motorin fiyatlarının yüzde 20'den fazla artması üzerine yaklaşık bir süredir ülke genelinde gösteri düzenliyor.

Sarı yelekliler, daha önce Belçika'nın Fransızca konuşulan Valon Bölgesi'nde protestolar düzenleyip, siyasi bir oluşuma gideceklerini açıklamışlardı.

Bugün ise ilk defa sarı yeleklilerin protestosu Brüksel'e sıçramış oldu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BelçikaBrükselPROTESTO
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1