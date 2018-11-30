Sarp Sınır Kapısı'nın modernizasyonunda sona gelindi

ARTVİN (AA) - YUSUF OKUR - Türkiye'nin en hareketli sınır kapılarından Sarp'ta devam eden modernizasyon çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi.

Sarp Sınır Kapısı'nda artan yoğunluk nedeniyle işleyiş sistemini değiştirerek daha modern ve daha konforlu bir kapı için yap-işlet-devret modeliyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince 28 Kasım 2016'da başlatılan yenileme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda saha alanı 36 bin metrekareden 45 bin metrekareye çıkarılan Sarp Sınır Kapısı, 27 bin 500 metrekare kapalı alan, 13 bin metrekare idari bina, 2 x-ray tarama cihazı, 20 yolcu peronu ve 12 araç peronuyla daha iyi şartlarda hizmet verecek.

2017 sonu itibarıyla 7 milyon 63 bin 334 yolcu ve 701 bin 603 araç geçişinin yapıldığı kapıda, bu yılın ocak-ekim döneminde yolcu geçişi 6 milyon 105 bin 623, araç geçişi ise 514 bin 270 oldu.

- "Kara hudutta ilk sıradayız"



Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gürcistan sınırında 1988 yılında hizmete açılan Sarp Sınır Kapısı'nın, Türkiye ile Gürcistan arasında 10 Aralık 2011'de yapılan protokolle iki ülke vatandaşlarının kimlik kartıyla seyahatine imkan tanıyan uygulama sonrası her geçen gün artan yolcu ve araç sayısıyla Türkiye'nin en yoğun kapılarından biri haline geldiğini söyledi.

Sarp Sınır Kapısı'nın Türkiye'de en çok yolcunun geçtiği kara hudut kapılarından olduğunu belirten Akyürek, "Bizden daha yüksek yolcu geçişleri İstanbul Atatürk Havalimanı ve Antalya Havalimanı'ndadır. Kara hudutta ilk sıradayız." dedi.

Akyürek, şöyle devam etti:

"Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile yap-işlet-devret modeliyle anlaşarak bu kapıyı modernize etmeye karar verdi. Bazı nedenlerden dolayı biraz gecikme yaşansa da modernizasyon süresinin sonuna gelindi. Şu an yüzde 90-92'lerde fiziki gerçekleşme sağlandı. Kapının 2019'un ilk aylarında açılması için çalışmalar aralıksız sürüyor. En geç 2019 yılı Mart sonu itibarıyla Sarp Sınır Kapısı'ndaki modernizasyon çalışması tamamlanarak kapı hizmete girecektir. Biz de süreci yakından takip ediyoruz."

Sınır kapısının Artvin ve Karadeniz Bölgesi için ciddi turizm potansiyeli yarattığına işaret eden Akyürek, "Önemli ihracat kapısı oldu. Lojistikte firmalarımızın istihdam oluşturmasına sebep oldu. İki millet hatta Kafkasların tamamını göz önünde bulundurursak birçok milletle ata geçmişimiz var. Birlikte kendi gelenek ve göreneklerimizi, dillerimizi, adetlerimizi paylaştık. Sınır kapımız sadece ekonomi değil aynı zamanda kültürel ve sosyal iletişimin önemli bir ayağını da teşkil ediyor." diye konuştu.

Akyürek, alınan tedbirler sayesinde modernizasyon süresince geçişlerde herhangi bir aksama yaşanmadığını da sözlerine ekledi.