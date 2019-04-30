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Sarp'ta kaçak sigara operasyonu

- Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Sınır Kapısı'nda 627 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Sarp'ta kaçak sigara operasyonu
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ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Sarp Sınır Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada 627 bin 500 paket kaçak sigara bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sigara kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, Gürcistan'ın Poti Limanı'ndan Sarp Gümrük Kapısı'na bir araçla kaçak sigara sevk edileceği bilgisi edinildi.

İstihbarat Bilgi Sistemi üzerinden söz konusu araca ait firma, şoför ve güzergah bilgileri detaylı olarak incelendi. Gümrük işlemleri sırasında taşıyıcı firma tarafından getirilen yükün cam bardak olarak beyan edilmesi üzerine araç, x-ray sistemine yönlendirildi. Taramada şüpheli yoğunluk tespit edilen tır arama hangarına alındı.

Tırdaki gümrük güvenlik mühürleri söküldüğünde araçtaki eşyanın tümünün sigara olduğu görüldü. Yapılan sayımda araçta 627 bin 500 paket kaçak sigara bulunduğu belirlendi. Sigaraların tahmini piyasa değerinin 6,5 milyon lira olduğu tespit edildi.

Kaçakçılıkla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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Gümrük MuhafazaKaçak SigaraSarp Sınır KapısıTicaret Bakanlığı
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