ANKARA (AA) - Türkiye'nin Satınalma Gücü Paritesi (SGP) değerine göre kişi başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) endeksi, 2017 yılı için 65 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yıla ilişkin SGP geçici sonuçlarını açıkladı.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi tarafından açıklanan geçici verilere göre, Türkiye'nin SGP değerine göre kişi başına GSYH endeksi 2017 yılı için 65 oldu. Bu değer, kişi başına GSYH'nın 28 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ortalaması 100 birim iken, Türkiye için 65 birim olduğunu gösteriyor.

Karşılaştırmalarda 28 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke (Türkiye, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk) ve 1 potansiyel aday ülke (Bosna Hersek) kapsandı.

Karşılaştırmalarda yer alan 37 ülke arasında kişi başına GSYH endeksi en yüksek ülke 253 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 29 ile Arnavutluk oldu.

- Fiili bireysel tüketim düzeyi

Kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi 28 AB ülkesi ortalaması 100 iken, Türkiye için 68 olarak gerçekleşti ve AB ortalamasının yüzde 32 altında kaldı.

Karşılaştırmalarda yer alan 37 ülke arasında kişi başına fiili bireysel tüketim değeri en yüksek ülke 132 ile Norveç, en düşük ülke ise 37 ile Arnavutluk oldu.

Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla temel alınırken, tüketicilerin göreli refah düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına fiili bireysel tüketim endeksleri daha uygun bir gösterge olarak kabul ediliyor. Fiili bireysel tüketim, tüketicilerin satın aldığı mal ve hizmetlere ek olarak devlet veya kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından sağlanan (eğitim, sağlık gibi) hizmetleri de kapsıyor.

- Fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi

Türkiye'nin fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi, 2017 yılı geçici sonuçlarına göre 46 oldu. Bu değer, AB ülkeleri genelinde 100 avro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin Türkiye'de 46 avro karşılığı Türk lirası ile satın alınabileceğini gösteriyor.

Fiyat düzeyi endeksi, ülkelerin ulusal para birimlerinin karşılaştırmalı olarak döviz kuruna göre alım gücünün göstergesi olarak kabul ediliyor. Bir ülkenin fiyat düzeyi endeksi, 100'den büyük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre "pahalı", 100'den küçük ise "ucuz" olarak ifade ediliyor.

SGP'ye göre kişi başına GSYH ve Gerçek Bireysel Tüketim endeks değerleri şöyle:

Gayri safi yurtiçi hasılaFiili bireysel tüketimÜlkeler201320142015 2016 2017(1) 201320142015 20162017 (1) Lüksemburg264266267 257 253141141135 132 130 Almanya124126124 124 123124124123 122 122 Avusturya131129130 127 128123122121 119 118 İngiltere108109108 108 105114115115 116 114 Danimarka126125127 124 125116114116 113 112 Finlandiya113110109 109 109114114115 114 113 Belçika120118118 118 117114113114 113 112 İsveç124123129 123 122111111112 110 109 Fransa108107105 104 104113111110 109 109 Hollanda132131129 128 128114112112 111 110 Avro Bölgesi 19 (2)107107106 106 106106106105 105 105 İtalya989695 97 96999897 98 98 İrlanda131134181 183 184959696 96 94 Güney Kıbrıs848282 83 84909092 92 92 İspanya919191 92 92878789 89 90 Portekiz77787777 77828382 82 83 Litvanya737575 75 78798183 85 88 Yunanistan747369 68 67848379 77 77 Malta868693 94 96797979 78 78 Slovakya767777 77 77757776 76 76 Çekya838487 88 89757678 78 80 Slovenya808282 83 85757576 76 77 Polonya676868 68 70737474 74 76 Estonya757675 75 77676871 72 72 Letonya626464 65 67646565 67 70 Macaristan666868 67 68626263 63 63 Romanya545556 58 63545559 62 68 Hırvatistan595959 60 61595959 59 61 Bulgaristan464747 49 49505153 53 55 Norveç185178160 148 150135134135 133 132 İsviçre164161165 161 158132130131 128 126 İzlanda119120124 128 130114115114 114 117 Türkiye535365 64 65595865 64 68 Karadağ404142 45 46515254 56 57 Sırbistan383736 37 37474746 46 46 Makedonya363736 37 37404041 41 41 Bosna Hersek292930 31 32383841 41 42 Arnavutluk293029 29 29353738 37 37

(1) 2017 yılı geçici sonuçları

(2) Para birimi olarak avroyu kullanan ülkeler