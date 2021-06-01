Satışı yüzde 40 artırdı 79 basamak birden yükseldi

İstanbul Sanayi Odası, “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” 2020 yılı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Pandemiye rağmen üretimini kesintisiz sürdüren Teksan, 79 basamaklık bir sıçramayla listede 394. sıraya yerleşti. Şirket, 2020 yılında üretimden satışlarını 2019 yılına göre yüzde 40’ın üzerinde artırmayı başardı.

Ar-Ge, yüksek teknoloji ve inovasyona yaptığı yatırımlarla enerji sektöründe öncü bir rol oynayan Teksan Jeneratör, İSO’nun Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması’nda 394. sıraya yükseldi. Pandeminin zorlu koşullarına rağmen 2020 yılında net üretimden satışlarını 2019 yılına göre yüzde 40’ın üzerinde artıran Teksan, bu başarısı ile İSO 500 Listesi’nde 79 basamaklık bir sıçrama gerçekleştirdi. Aynı dönemde Teksan’ın net satışları da 2019’a kıyasla yüzde 36 artarak 1 milyar TL’nin üzerine ulaştı.

Teksan Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Ata Tuncer, ülke ekonomisine katkı sağlamak ve istihdamı artırmak amacıyla faaliyetlerini aralıksız sürdürdüklerini belirtti. Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasındaki istikrarlı yükselişlerinin devam ettiğini söyleyen Tuncer, “İstanbul Sanayi Odası’nın son olarak açıkladığı “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasının 2020 sonuçlarına göre, net üretimden satış rakamlarımızla 2019 yılına göre listede 79 sıra birden yükselerek 394. sırada yer almayı başardık. Dünya ve Türkiye ekonomisinin Covid-19 nedeniyle zorlu bir sınavdan geçtiği bir dönemde, çalışanlarımızdan ve iş ortaklarımızdan aldığımız güçle bu başarıyı göstermek ve ülkemiz sanayine yaptığımız katkıyı artırmak bizim için gurur verici. Gerek iç pazar gerekse ihracat yaptığımız ülkelerde yüzde 100 müşteri memnuniyeti hedefinde yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Bunun karşılığını da en güzel şekilde alıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde gerek sektörümüze gerek ülke ekonomisine katkılarımızı daha da artırmak için var gücümüzle çalışacağız.” dedi.