Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Dere:

ÇORUM (AA) - Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Muhsin Dere, 2023 yılındaki hedeflerinin 25 milyar dolarlık savunma ihracatı yapmak olduğunu söyledi.

Dere, Çorum Valisi Necmeddin Kılıç'ın daveti üzerine, kentteki sanayi kuruluşlarının savunma sanayisine yönelik üretim yapmalarını sağlamak amacıyla ASELSAN, TAI ve ROKETSAN temsilcilerinden oluşan heyetle Çorum'a geldi.

Vali Kılıç'ı makamında ziyaret ettikten sonra Çorumlu iş adamlarıyla Ticaret ve Sanayi Odası'nda bir araya gelen Dere, burada yaptığı konuşmada, Savunma Sanayii Müsteşarlığının çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarının tamamının yerlileştirilmesi için çabaladıklarını vurgulayan Dere, aralık ayında çıkan KHK ile Milli Savunma Bakanlığına bağlı Müsteşarlığın, doğrudan Cumhurbaşkanı'na bağlandığına işaret ederek, "İnşallah bundan sonraki adımlarımızın çok daha hızlı atılacağı, hızlı bir şekilde savunma sanayisinde gelişmiş birkaç ülke ile aramızdaki farkın kapatılacağı bir döneme girmiş olmanın heyecanını yaşıyoruz." dedi.

Dere, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) gelirinin yüzde 20'sinin Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na aktarılmasıyla, fon gelirlerinin 3 kat arttığını belirtti.

- 2002 yılından bu yana 60 civarında olan proje sayısı ve büyüklüğü yaklaşık 10 kat arttı"

Savunma Sanayii Müsteşarlığının kadrolu 500 civarında çalışanının bulunduğunu ve şu an 579 projenin devam ettiğini anlatan Dere, şu bilgileri paylaştı:

"Projelerin toplam maliyeti 70 milyar dolar. 2002 yılından bu yana personel sayısı iki kat arttı ancak 60 civarında olan proje sayısı ve büyüklüğü ise yaklaşık 10 kat arttı. Dünyada savunma sanayisi için harcanan toplam tutar, 1,68 trilyon dolar civarında. Bunun yüzde 36'lık kısmını tek başına Amerika Birleşik Devletleri yapmakta iken Türkiye'nin savunma sanayisi harcamaları da 14,9 milyar dolar tutarına ulaşmıştır. Dünya ölçeğine baktığımızda yüzde 1'e bile tekabül etmediğini görüyoruz."

Türkiye'nin savunma harcamalarının çok fazla olduğu yönünde bazı eleştiriler olduğunu ancak rakamların bu eleştirileri desteklemediğini ifade eden Dere, şunları dile getirdi:

"Bunun çok fazla olmadığını diğer ülkelerin harcamaları ile kıyasladığımızda somut olarak görüyoruz. Asker sayısı anlamında Avrupa'nın en büyük ordusu, bizim ordumuz ama asker başına harcama miktarlarına baktığımızda sonlarda yer aldığımızı görüyoruz. Dolayısıyla ordumuzun modernizasyonu için çok daha fazla harcama yapmamız gerektiği, bu rakamlardan da görülmektedir. Asker başına düşen harcama oranlarına baktığımızda Ortadoğu ülkeleri arasında da çok da ileride olmadığımızı görmekteyiz. NATO ülkelerinin Gayri Safi Yurt İçi Hasılalarına oranla savunma sanayisi harcamalarına baktığımızda Türkiye'nin yüzde 1,5 civarında olduğunu görüyoruz. NATO standartlarında en az yüzde 2 olması gerektiği öngörülüyor. Buradan da savunma harcamalarımızın çok yüksek olmadığını görmekteyiz. "

Askeri satışlara göre dünyadaki ilk 100 firma sıralamasına bakıldığında Türkiye'den 3 firmanın sıralamaya girdiğinin görüldüğüne işaret eden Dere, "ASELSAN, TAI ve ROKETSAN'ın 2016 yılından itibaren sıralamaya girmiş olması son derece sevindirici. İnşallah ileride ilk 100'de daha çok firmamızın yer aldığını, Çorum'dan firmalarımızın da yer aldığını görmeyi ümit ediyoruz." diye konuştu.

Savunma sanayisinin son 10 yıldaki gelişimine bakıldığında Türkiye'de toplam ciro ve ihracatın 6 milyar doları aştığını söyleyen Dere, "İhracatımız da 2 milyar doların üzerine çıkmış oldu. On yıl öncesiyle kıyasladığımızda gelişimi görüyoruz ancak 2023 hedeflerimize baktığımızda, 2 milyar dolarlık savunma ihracatımızın yetersiz olduğunu görüyoruz. Çünkü bizim 2023 yılındaki hedefimiz 25 milyar dolarlık savunma ihracatı yapmak. İnşallah önümüzdeki 7 yılda bu rakamlara ulaşma imkanımız olur." ifadelerini kullandı.

Dere, savunma sanayinde 2006 yılında 90 milyon dolar olan Ar-Ge harcamalarının, 2016 yılında 1,3 milyar dolara yükseldiğini de aktardı.

- "Yetenekli gençlerimizi savunma sanayisine yönlendiriyoruz"

Savunma sanayisi sektöründeki toplam istihdamın, hem müsteşarlık hem de savunma sanayisindeki firmalarda toplam 35 bin kişi civarında olduğuna işaret eden Dere, şunları kaydetti:

"Dünyanın en büyük savunma sanayisi firmasında 100 binin üzerinde çalışan olduğunu düşündüğümüzde, ülkemizdeki toplam 35 bin çalışanın ne kadar yetersiz olduğunu görmekteyiz. Bunu önlemek için de yetenekli gençlerimizin savunma sanayisi alanına yönlendirilmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Savunma Sanayi Akademisi ve Savunma Sanayi Genç projelerimiz ile bu alanda yetişmiş insan kaynağı oluşturmak için çeşitli çalışmalarımız var. Özellikle son KHK ile eğitim desteği sağlandı. Hem doktora, yüksek lisans tarzı klasik bildiğimiz burslar olabileceği gibi hem de yurt dışındaki firmalarda hem lisans düzeyinde hem de doktora ve sonrası düzeyde personelimizi gönderip, oradaki teknolojileri alacak şekilde, geldiklerinde iş garantisi sağlayarak savunma sanayisi alanındaki yetişmiş iş gücünü artırmaya dönük çabalarımız artarak devam edecek."

- Bayraktar Taktik İnsansız Hava Aracı

Dere, Milli Savunma Müsteşarlığı ve savunma sanayisi firmaları ile birlikte üretilen Bayraktar Taktik İnsansız Hava Aracının Türkiye'nin terörle mücadelesinde oldukça başarılı olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin, silahlı insansız hava aracı üretebilen 8 ülkeden biri olduğuna dikkat çeken Dere, "Bayraktar Silahlı İnsansız Hava Aracımızın elde ettiği başarılar ortada. Terör örgütü, geçmiş yıllarda olduğu gibi şehirlere, kırsala çok fazla çıkamıyor. İnşallah 2018 yılında da daha fazla çıkamayacak. Gerekli tedbirler, insansız hava araçlarımızın da katkısıyla alınmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.