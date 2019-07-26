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Savunma sanayisi firmaları "Siber Kafe" etkinliğinde buluştu

ANKARA (AA) - Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesince sektör firmalarını diğer sektörlerin temsilcileriyle bir araya getirmek ve iş birliğini artırmak amacıyla "Siber Kafe" etkinliği düzenlendi.Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından...

Savunma sanayisi firmaları
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ANKARA (AA) - Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesince sektör firmalarını diğer sektörlerin temsilcileriyle bir araya getirmek ve iş birliğini artırmak amacıyla "Siber Kafe" etkinliği düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamaya göre, 6'ncısı gerçekleştirilen "Savunma Sanayiinde Siber Güvenlik" temalı etkinlik, SSB'nin Nuri Demirağ Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe, SSB Başkanı İsmail Demir'in yanı sıra Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli Güvenlik Kurulu, Kümelenme üyesi ve savunma sanayisinin önde gelen firmalarının temsilcilerinden oluşan yaklaşık 200 kişi katıldı.

Demir, açılış konuşmasında, siber güvenlikte yerli ürün kullanımının önemine değinerek, Kümelenmenin sektör ekosistemine sağladığı katkıya işaret etti.

SSB Siber Güvenlik ve Bilişim Sistemleri Grup Başkanı Mustafa Özçelik de Kümelenmenin bir yıl boyunca yürüttüğü faaliyetler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Etkinlik kapsamında, SSB Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker'in moderatörlüğünde, "Savunma Sanayiinde Siber Güvenlik Vizyon Paylaşımı" konulu panel de düzenlendi.

Savunma sanayisine yönelik siber tehditlere ilişkin de değerlendirmelerin yapıldığı etkinlikte, SSB Uçak Daire Başkanlığınca "Hava Platformlarında Siber Güvenlik Yaklaşımı", bir sektör firmasınca da "Yeni Nesil Silahlara Siber Saldırılar" başlıklı sunumlar gerçekleştirildi.


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