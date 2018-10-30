Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Pokemon demografi barbaros Gençlik Trabzon
Zeytinde rekor kıracak
Zeytinde rekor kıracak
27 ülkeye ihraç ediyor
27 ülkeye ihraç ediyor
Bankalara çağrı
Bankalara çağrı
Baklavanın gözdesi
Baklavanın gözdesi
İş birliği yapıyorlar
İş birliği yapıyorlar

Savunma sanayisi güçlendirilecek

- Savunma sanayisinin sahip olduğu yüksek potansiyel dolayısıyla çeşitli alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tedbirler alınacak - Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, KOSGEB, ASELSAN, HAVELSAN, TUSAŞ'ın iş birliğinde yerli ve milli savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücü yetiştirilecek - Proje bazlı teşvik sistemi kapsamında savunma sistemlerine yapılacak yatırımlara, ticarileştirmeye yönelik prototip geliştirme süreçlerine, teknolojik ürün yatırımları ve kümelenme çalışmalarına destek verilecek

Savunma sanayisi güçlendirilecek
banner17

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Savunma sanayisi, güvenlik alanında dışa bağımlılığın azaltılması, yüksek katma değerli üretim ve ihracat potansiyeli dolayısıyla çeşitli alanlarda atılacak adımlarla güçlendirilecek.

2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda, gelecek yıl savunma sanayisinin geliştirilmesine yönelik atılacak adımlara yer verildi.

Buna göre, yerli ve milli savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücü yetiştirilecek.

Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı sorumluluğunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), ASELSAN, HAVELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) çalışma yürütecek.

Mesleki ve teknik eğitimde güncellenen müfredatlar ve ihtiyaç analizleri doğrultusunda, atölye ve laboratuvarların standart donatım listeleriyle mimari yerleşim planları yenilenecek, öğrencilerin işbaşı eğitim ve yabancı dil becerilerinin geliştirilmesi amacıyla yurt dışı hareketlilik projeleri hazırlanacak. Mesleki ve teknik eğitim okullarında üretilen başarılı projelere mikro kredi sağlanacak. Savunma sanayisi kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu stratejik insan gücünün yetiştirilmesine destek verilecek.

SSB'nin de dahil olduğu çalışmalarla kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi ve iletişim teknolojileri projelerinde açık kaynak kodlu yazılımların kullanımını yaygınlaştırılacak ve bilişim altyapılarının satın alma yerine kiralama yoluyla temin edilebilmesine yönelik mevzuat hazırlanarak uygulamaya konulacak.

İhracat desteklerinde etkililiğin esas alınması, gelişme potansiyeli olan sektörlere öncelik verilmesi politikası kapsamında savunma sanayisine özel önem verilecek.

Güvenlik hizmetlerinde kullanılan araç, gereç ve teknik ekipmanda yerli üretimin payı artırılacak, bunun için de savunma ve güvenlik alanlarındaki yerlileştirme çalışmalarına devam edilecek.

Proje bazlı teşvik sistemi kapsamında savunma sistemlerinin de aralarında bulunduğu bir dizi alanda yapılacak yatırımlar desteklenecek ve ilgili sektör temsilcilerine yönelik sunum ve bilgilendirme toplantıları yapılacak.

Katma değeri yüksek teknolojik ürünlerin geliştirilmesi ve markaların yaratılması amacıyla başta öncelikli sektörlerde olmak üzere ticarileştirme faaliyetleri desteklenecek. Savunmanın yanı sıra enerji, sağlık, havacılık, uzay, otomotiv, raylı sistemler ve bilişim sektörlerinde olmak üzere işletmelerin prototip geliştirme süreçleriyle teknolojik ürün yatırımlarına ve kümelenme çalışmalarına destek verilecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık ProgramıSavunma Sanayii BaşkanlığıSavunma Sanayisi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1