Savunma sanayisi için lise öğrencilerine destek

KONYA (AA) - Konya Teknik Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA), Konya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) arasında, eğitimde sosyal ve bilimsel iş birliği uygulama protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında eğitim, danışmanlık, ortak Ar-Ge faaliyetlerinde bulunma, teknoloji geliştirme/teknoloji kazanım projeleri oluşturma/yürütme, ortak seminer ve konferanslar düzenlenmesi konularında kurumlar arasında iş birliği yapılacak.

İki yıl sürecek protokol çerçevesinde, OSB'de bulunan Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine STM uzmanları ve Konya Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından teknolojik ve bilimsel destek sağlanacak.

STM İş Geliştirme Daire Başkanı Ahmet Salih Erdem, Konya Teknik Üniversitesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende, önemli bir protokolü imzaladıkları için duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

- "Savunma sanayisinde dünyada ilk 100'e girdik"



Savunma Sanayi Başkanlığının öncülüğünde ilk etapta danışmanlık, platform ve entegrasyon projeleri, daha sonra ürünleşme yönünde büyüyen bir şirket olduklarını belirten Erdem, şunları kaydetti:

"Savunma sanayisinde dünyada ilk 100'e girdik, bunu gururla söylemek istiyorum. Gemi ve büyük projelerle buna imza attık. İlk motivasyonumuz yerlilik ve ekosistemin entelektüellik seviyesinin yükseltilmesidir. Bugün burada imzaladığımız protokol, iş birliği ve anlaşmalar çok kıymetlidir. Edindiğimiz bilgi ve birikimin bir şekilde öğrencilere kanalize edilmesi gerekiyor. Bu yüzden çok önemli bir sosyal sorumluluk projesidir."

Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik de üniversitelerinde STM'nin projelerinde danışmanlık yapan öğretim üyelerinin bulunduğunu aktardı.

Projelerin ve danışmanlık çalışmalarının artmasını istediklerini vurgulayan Özçelik, "Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Aynı şekilde Konya Sanayi Odası'nı ve bağlı şirketleri ziyaret ediyoruz. Bunun bir meyvesi olarak da bugün burada protokol imzalıyoruz." dedi.

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü de eğitime her türlü desteği verdiklerini söyledi.

Protokolün bir örnek teşkil edeceğini ifade eden Kütükcü, Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne de nitelik katacağını vurguladı.

Törene, MEVKA Genel Sekreter Vekili Savaş Ülger ve İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy da katıldı.



