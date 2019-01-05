Savunma sanayisi ihracat rekorlarıyla eşik atladı

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türkiye'nin ihtiyaçlarına teknoloji odaklı çözümler sunan savunma ve havacılık sanayisi, yurt dışı pazarlardaki performansını da artırıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, savunma ve havacılık sanayisinin ihracatı aralık ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,9 artarak 253 milyon 496 bin dolara ulaştı. Bu, yıl içindeki en yüksek aylık ihracat olarak kayıtlara geçti.

Sektörün 2018'deki ihracat performansı ise 2017'ye göre yüzde 17 arttı. Sektörün 1 milyar 739 milyon 453 dolar olan ihracat rekoru kasım ayında geride bırakıldı, yıl sonunda ise rekor 2 milyar 35 milyon 334 bin dolara taşındı. İhracat performansı bir süredir 1,5-2 milyar aralığında seyreden savunma ve havacılık sanayisi, ilk kez 2 milyar dolar sınırını da aşmış oldu.

Savunma ve havacılık sanayisi yüzde 17'lik ihracat performansıyla geçen yıl sanayi ana sektöründe yer alan hazır giyim ve konfeksiyon, otomotiv, gemi ve yat, elektrik elektronik ve hizmet; çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri, iklimlendirme ve diğer sanayi ürünlerini geride bıraktı.

Sektör, 2012'de 1 milyar 260 milyon 810 bin, 2013'te 1 milyar 388 milyon 803 bin, 2014'te 1 milyar 647 milyon 799 bin, 2015'te 1 milyar 654 milyon 88 bin dolar, 2016'da 1 milyar 677 milyon 116 bin dolar ihracata imza attı.

- En fazla ihracat ABD, Almanya, Umman ve Katar'a

Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatının ilk sırasında ABD yer aldı. ABD'ye yapılan ihracat geçen yıl yüzde 5 artarak 726 milyon 66 bin dolara ulaştı.

ABD'yi Almanya takip etti. Almanya'ya 2018'de 226 milyon 119 bin dolarlık savunma ve havacılık ürünü ihracatı gerçekleştirildi. Bu ülkeye ihracat bir önceki yıla göre yüzde 8 arttı.

Envanterini Türk zırhlı araçlarıyla güçlendirmeyi tercih eden Umman'a ihracatta geçen yıl dikkati çeken artış yaşandı. 2017'de 13 milyon 378 bin dolarla sınırlı olan ihracat geçen yıl yüzde bin 46 artışla 153 milyon 373 bin dolara ulaştı.

Yine zırhlı araçlar başta olmak üzere bir dizi Türk savunma sanayisi ürünü tedarik eden Katar'a yapılan ihracat da yüzde 241 gibi yüksek artışla 83 milyon 455 bin doları buldu.

Hollanda'ya yapılan ihracat yüzde 455 artarak 75 milyon 582 bin dolara yükseldi. Hindistan yüzde 33'lük gerilemeye rağmen 71 milyon 700 bin dolarlık ihracatla üst sıralarda yer buldu.

İhracatın yüzde 86 arttığı Azerbaycan 63 milyon 409 bin dolarlık Türk savunma ve havacılık sanayisi ürünü tercih etti. Bu ülkeleri 53 milyon 299 bin dolarla İngiltere, 51 milyon 531 bin dolarla Polonya, 46 milyon 80 bin dolarla Fransa, 35 milyon 279 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 32 milyon 345 bin dolarla Ukrayna izledi.

Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatında ilk 25 sırada yer alan ülkeler, 2017 ve 2018 yıllarındaki ihracat rakamları (bin dolar) ve değişim oranları şöyle:

Ülkeler

2017

2018

Yüzde

ABD

691.757

726.066

5

ALMANYA

208.641

226.119

8

UMMAN

13.378

153.373

1.046

KATAR

24.484

83.455

241

HOLLANDA

13.622

75.582

455

HİNDİSTAN

106.871

71.700

-33

AZERBAYCAN

34.143

63.409

86

İNGİLTERE

48.537

53.299

10

POLONYA

58.685

51.531

-12

FRANSA

59.229

46.080

-22

BAE

7.406

35.279

376

UKRAYNA

8.800

32.345

268

İSPANYA

16.890

28.575

69

SENEGAL

686

26.867

3.819

BANGLADEŞ

16.375

24.113

47

MALEZYA

41.481

21.391

-48

BELÇİKA

16.547

20.616

25

BURKİNA FASO

863

18.103

1.999

KANADA

15.553

16.158

4

İTALYA

42.750

15.376

-64

FİLİPİNLER

12.440

12.728

2

PAKİSTAN

11.317

12.157

7

BAHREYN

18.436

11.939

-35

İSVİÇRE

3.245

10.309

218

ÇAD

499

10.080

1.920