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Savunma sanayisinde Giresun'u üs yapma hedefi

- Türkiye'de son yıllarda ciddi gelişim gösteren savunma ve havacılık sanayisinde Giresun'un, yeni yatırımlarla önde gelen merkez üslerden biri olması hedefleniyor - Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları: - "Geçen yıl Giresun'dan yapılan yaklaşık 2 milyon dolarlık savunma sanayisi ürünü ihracatı, bu yılın ilk 4 aylık döneminde aşılarak 2 milyon 500 bin dolara ulaştı" - "Bulancak Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bir Teknopark oluşturularak, bu konuda firmalara Ar-Ge desteği sağlanması için önemli bir hamle yaptık"

Savunma sanayisinde Giresun'u üs yapma hedefi
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GİRESUN (AA) - ATAKAN ÇITLAK - Giresun'un, Türkiye'de son yıllarda ciddi gelişim gösteren savunma ve havacılık sanayisinde önde gelen merkezler üslerden biri olmayı hedeflediği bildirildi.

Halen hafif silah üretimi yapılan Giresun'da, Valilik tarafından Bulancak ilçesindeki 2. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yer tahsis edilen bir firmanın ise fabrika inşaatı devam ediyor.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savunma ve havacılık sanayisine büyük önem verdiklerini, sektörün desteklenmesi ile gelişimi noktasında gereken tüm katkıyı sunduklarını söyledi.

Bölgede uluslararası alanda ihracat yapan bir firmasının halen üretime devam ettiğini belirten Sarıfakıoğulları, sektörün Giresun'un dış satım kalemleri arasındaki ağırlığının artmaya başladığını aktardı.

Sarıfakıoğulları, "Geçen yıl Giresun'dan yapılan ihracat hacmi yaklaşık 148 milyon dolardır. Geçen yıl Giresun'dan yapılan yaklaşık 2 milyon dolarlık savunma sanayisi ürünü ihracatı, bu yılın ilk 4 aylık döneminde aşılarak 2 milyon 500 bin dolara ulaştı. Sevinerek ve övünerek bunu ifade ediyorum." diye konuştu.

- "Çok sayıda firmadan yatırım talebi alıyoruz"

Sektöre yatırım yapmak isteyen çok sayıda firmadan talepler aldıklarını belirten Sarıfakıoğulları, özellikle silahlı ve silahsız drone imalatı yapacak bir şirkete yer tahsisi yapıldığını bilgisini de verdi.

Sarıfakıoğulları, "Bulancak OSB'de silah imalatı yapan bir firma ile drone üretecek diğer firmamız, fabrika inşaatlarını tamamladıktan sonra, önümüzdeki yıl içerisinde üretime başlayacak." dedi.

Arsa tahsisi talebinde bulunan yatırımcıların değerlendirilmesi süreçlerinin devam ettiğini anlatan Sarıfakıoğulları, "Yine silah tesisatları üreten bir firmamız ile görüşmelerimiz devam ediyor. Kendilerinin arsa talepleri var ve bu firmamıza da gerekli desteği sağlamayı planlıyoruz. Sağladığımız desteklerle Giresun'un savunma ve havacılık sanayimizdeki ihracat kapasitesini çok önemli yerlere getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Teknopark sektöre katkı sunacak"

Sektörün desteklenmesi noktasında Bulancak Organize Sanayi Bölgesi içerisine kurulacak Teknopark'ın önemine de değinen Sarıfakıoğulları, "Teknopark kurulması kararı şubat ayında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile resmileşti. Bulancak Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bir Teknopark oluşturularak, bu konuda firmalara tüm alanlarda Ar-Ge desteği sağlanması için önemli bir hamle yaptık." ifadelerini kullandı.

Sarıfakıoğulları, savunma ve havacılık sanayisinin geliştirilmesi yönündeki çalışmaları Giresun Üniversitesi, odalar, sivil toplum örgütleriyle iş birliği içerisinde sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
GiresunSavunma Ve Havacılık Sanayi
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