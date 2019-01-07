Savunma sanayisini ihracatta Ankara sırtladı

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Savunma ve havacılık sanayisinde en fazla ihracatı gerçekleştiren Ankara, sektördeki dış satımların yaklaşık yarısına imza attı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, savunma ve havacılık sanayisi, geçen yıl ihracat performansını yüzde 17 artırdı ve 2018 yılını 2 milyar 35 milyon 334 bin dolarlık rekorla kapattı.

Savunma ve havacılıkta yakalanan bu başarıya en büyük katkı ASELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, HAVELSAN, ROKETSAN, FNSS, Nurol Makina ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu gibi sektörün lider kuruluşlarının faaliyet gösterdiği Ankara'dan geldi. Başkent'in 2017'de 748 milyon 907 bin dolar olan savunma ve havacılık ihracatı, geçen yıl yüzde 29 artarak 969 milyon 385 bin dolara ulaştı.

İhracatını 220 milyon 478 bin dolar büyüten Ankara, sektörün toplam ihracatının yaklaşık yarısını tek başına gerçekleştirdi. Ankara böylece zirvedeki yerini daha da sağlamlaştırdı.

Ankara'yı, ihracatını yüzde 2 artıran İstanbul izledi. İstanbul'un savunma ve havacılık ihracatındaki katkısı 489 milyon 23 bin dolara çıktı.

Türkiye'nin hava araçlarına yönelik motor teknolojilerindeki lider kuruluşu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ, uçuş kritik/döner komponent ve alt sistem imalatı yapan Alp Havacılık gibi şirketlere ev sahipliği yapan Eskişehir ise üçüncü sırada yer aldı. Eskişehir'in savunma ve havacılıktaki ihracatı geçen yıl yüzde 20 arttı ve 383 milyon 81 bin dolara ulaştı.

BMC ve Katmerciler gibi zırhlı kara aracı üreticilerinin faaliyet gösterdiği İzmir'in ihracatı yüzde 4 artarak 55 milyon 838 dolara yükseldi.

- 33 şehir, 100 bin doların üstüne çıktı

Konya'nın sektörün ihracatına katkısı yüzde 30 büyüdü ve 49 milyon 617 bin dolara çıktı.

Samsun da savunma ve havacılık sanayisinde ihracat performansıyla kendisine üst sıralarda yer buldu. Şehrin ihracatı geçen yıl yüzde 32 artarak 20 milyon 602 bin dolara ulaştı.

Söz konusu şehirleri 12 milyon 953 bin dolarla Burdur, 7 milyon 579 bin dolarla Balıkesir, 5 milyon 735 bin dolarla Gaziantep, 5 milyon 603 bin dolarla Bursa takip etti.

Savunma ve havacılık sanayisinde 33 şehir 100 bin doların üzerinde ihracat yaptı.

Adana, Bitlis, Çankırı, Manisa, Sakarya, Afyonkarahisar, Isparta, Mersin, Aydın, Karaman, Şırnak ve Çorum ise sektördeki ihracat performansını önemli oranda artıran şehirler oldu.

