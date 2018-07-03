Savunma ve güvenlik sanayisi SEDEC'te buluştu

ANKARA (AA) - Yurt ve sınır güvenliği, iç güvenlik, savunma sistemleri konularının ele alınacağı SEDEC'te, Türk savunma sanayisi firmalarının ürün ve kabiliyetleri de sergileniyor.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve Savunma Sanayi İhracatçıları Birliği desteğiyle organize edilen SEDEC, Teknopark Ankara bünyesinde yürüyen, Ekonomi Bakanlığı destekli Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Projesi kapsamında da yer alıyor.

Teknopark Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin, Congresium Ankara'da düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, teknokentteki firmaların yüzde 65'inin savunma sanayisine yönelik çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi.

Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında savunma konularının ön plana çıktığını dile getiren Gültekin, yaşam alanlarının korunması konusunda herkese sorumluluklar düştüğünü belirtti.

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Büyükdede, organizasyonun savunma sanayisi firmaları ve ihtiyaç sahiplerinin buluşması açısından önem taşıdığını, ayrıca yeni ihracat olanaklarına kapı aralayacağını ifade etti.

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, savunma sanayisinde 15 yılda dışa bağımlılığın yüzde 80'den yüzde 40'a gerilediğini söyledi.

Ankara'nın savunma sanayisi için önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Baran, Ankara'nın yeni bir fuar merkezi kazanacağını, burada savunma sanayisi fuarlarına ev sahipliği yapmak istediklerini kaydetti.

Savunma Sanayi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Kaval, fuarda görülebilecek ürünlerin büyük kısmının Türkiye'nin son dönemdeki sınır ötesi harekatlarında güvenlik güçlerine önemli katkılar verdiğini belirtti.

Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi de savunma sanayisinde sağlanan başarıların gurur kaynağı olduğunu ve kendilerine büyük hedefler için motive ettiğini söyledi.

Savunma sanayisinin ülkenin en önemli sektörlerinden biri haline geldiğine işaret eden Tüfekçi, birçok ürünün ihracat başarısı yakaladığını vurguladı. Tüfekçi, SEDEC'in ülke hedeflerine ulaşmada önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Fatih Sayan, siber güvenliğin milli güvenliğin bir parçası olduğunu ifade etti. Yerli ve milli üretim kapasitesinin arttıkça saldırıların da arttığını dile getiren Sayan, tasarım, ürün geliştirme, yazılım süreçlerinde çok daha dikkatli bir çalışma yürütülmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Sayan, kurum olarak yerli ve milli üretimin desteklenmesinin yanında insan kaynağının artırılmasına yönelik de yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Sayan, bilgi teknolojileri alanında kendi üreten ve ihraç eden bir yapıyı daha da güçlendirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

SEDEC kapsamında kurulan stantlarda Türk savunma sanayisi firmaları ürün ve kabiliyetlerini sergiliyor.