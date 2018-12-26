Savunma ve güvenlikte yazılım ihracatı

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Savunma ve güvenlik teknolojilerine ilişkin çözümler sunan firmalar, "yazılım ve bilişim hizmeti" ihracatında ilk sıraları kaptırmadı.

Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) "Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması", yazılım ve bilişim hizmetleri alanında ihracata liderlik eden şirketleri ortaya koydu.

Araştırmanın yazılım ve bilişim hizmetleri alt kategorisi için 47 şirket başvuru yaptı. Bu şirketlerin toplam cirosu 3,9 milyar doları buldu. Söz konusu şirketler geçen yıl 207 milyon dolarlık yazılım ve hizmet ihracatı gerçekleştirdi. Bu ihracatın 114,5 milyon dolarlık kısmına söz konusu firmalar imza attı.

Araştırmaya göre, yazılım ve bilişim hizmetleri alanında geçen yıl en fazla ihracatı güvenlik teknolojileri alanında önemli başarılara imza atan Ekin Teknoloji yaptı.

Şirket, geçen yılki 45,1 milyon dolarlık cirosunun 43,8 milyon dolarlık kısmını ihracattan elde etti.

İkinci sırada, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren, savunma iletişimine yönelik stratejik ve taktik amaçlı haberleşme, gemi haberleşme, mobil genişbant haberleşme, transmisyon, kamu güvenliği çözümleri sunan Netaş geldi. Yaklaşık 300 milyon dolar ciroya ulaşan şirket, 38 milyon dolarlık da ihracata imza attı.

Yazılım ve bilişim hizmetleri alanında en fazla ihracat yapan firmalar arasında Türkiye'nin lider savunma ve teknoloji şirketi ASELSAN 5'inci sırada yer aldı.

ASELSAN, 1,5 milyar dolarlık cirosunun 11,3 milyon dolarlık kısmını ihracattan sağladı.

Sistem entegrasyonu ve yazılım geliştirme alanlarında savunma sanayi endüstrisinde faaliyet gösteren MilSOFT'un cirosunda da ihracat önemli bir yer tuttu.

Geçen yıl, 14,6 milyon dolarlık satış rakamına ulaşan MilSOFT, bu miktarın 8,8 milyon dolarını ihracat yoluyla oluşturdu. Şirket, bu performansıyla yazılım ve bilişim hizmetleri alanında 6'ncı sırada yer aldı.

Listenin 7'nci sırası Türkiye'nin önde gelen savunma sanayisi firmalarından HAVELSAN'ın oldu. HAVELSAN, geçen yıl 153,7 milyon dolarlık ciro, 7,3 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Askeri kara araçları için video yönetim sistemi geliştirip bin 500 araca uygulayan, uluslararası askeri projeler için yazılım geliştirme alanındaki yetkinliğini NATO isterlerine uygun olarak belgeleyen Asis, listede 11'inci oldu. Asis, 16,7 milyon dolarlık cirosunun yaklaşık 4'te birine karşılık gelen 4,4 milyon doları ihracat yoluyla oluşturdu.

İleri bilişim teknolojileriyle simülasyon sistemleri, askeri yazılımlar ve ciddi oyun uygulamaları geliştiren Simsoft'un listedeki yeri ise 35'incilik oldu. Geçen yıl yaklaşık 5,3 milyon dolarlık ciro yapan şirketin ihracat performansı ise 621 bin dolara karşılık geldi.

Savunma ve havacılık sanayisine yönelik yazılım tabanlı çözümler sunan BİTES de 2,1 milyon dolar ciro ve 236 bin dolar ihracatla 47. basamakta yer aldı.