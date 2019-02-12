Savunma ve havacılık projeleri görücüye çıkıyor

ANKARA (AA) - Savunma, anayurt güvenliği, havacılık ve siber güvenlik sektörlerinde faaliyet gösteren firmaları buluşturan Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi (TSSK), "6. Proje Pazarı" etkinliğinde ihracat ve yerlileştirme odaklı ürün ve kabiliyetleri sergileyecek.

TSSK Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Öktem ve yönetim kurulu üyeleri, ODTÜ Teknokent İkizler Binası'nda basın toplantısı düzenledi.

Öktem, burada yaptığı konuşmada, kümelenmenin teknolojik bağımsızlık, yerlileştirme ve ihracat konularındaki faaliyetlerle öne çıktığını söyledi.

Proje pazarının 2013'ten bu yana düzenledikleri geleneksel bir etkinlik haline geldiğini anlatan Öktem, bu yılki organizasyonun 25 Şubat Pazartesi günü ODTÜ Kültür Kongre Merkezi'nde düzenleneceğini bildirdi. Öktem, "Proje pazarının konseptini bu yıl farklılaştırmaya çalıştık ve iki ana tema belirledik, yerlileştirme ve ihracat. Kümelenmenin tüzüğünü de yeniledik, savunma ve havacılık faaliyetlerinin yanına anayurt güvenliğini ve siber güvenliği ekledik. Genişleyen faaliyet alanıyla kümelenmenin kapsamını ve etkinliğe katılımı artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Kümelenme bünyesinde 135'ten fazla firmanın 2 bin 200'e yakın nitelikli istihdama sahip olduğuna işaret eden Öktem, "Kümelenme firmaları tarafından 550 proje yürütülüyor ve bunların yüzde 80'i savunma sanayisine yönelik. Özgün tasarım ürünler, Hürkuş, Atak, Gökbey, MİLGEM gibi projelere katkı sağlıyor." diye konuştu.

Öktem, kümelenme üyelerinin ortaya koyduğu ürünlerin günümüzde 40'tan fazla ülkede kullanıldığını, artan üyelerle bu sayıyı çok daha yukarıya çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.

- Prof. Dr. İlber Ortaylı konuk konuşmacı

Proje pazarında 40'tan fazla firma stant açacak. Firmalar ihracat ve yerlileştirme odaklı olarak kendilerini tanıtacak.

Etkinliğe katılım sağlayacak ihtiyaç makamları ve ana yükleniciler ile özellikle yerlileştirme ihtiyaçları kapsamında özgün, yerli ve milli çözümler sunan firmalar arasında iş birlikleri başlatılması ve geliştirilmesi amaçlanıyor.

6. Proje Pazarı'na konuk konuşmacı olarak Prof. Dr. İlber Ortaylı katılacak ve "Türk Savunma Sanayisinin Tarihi" konulu bir konuşma yapacak. Böylece katılımcılar Prof. Dr. Ortaylı'yı ilk kez bir savunma sanayisi etkinliğinde dinleme olanağı bulacak.

Bugüne kadar yapılan proje pazarlarında 200'den fazla firma stant açtı, 2 bine yakın birebir görüşme gerçekleştirildi ve 4 binden fazla katılımcı etkinliğe katıldı.

