Savunmadaki kritik eğitimler sanallaşıyor

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Savunma sanayisinin simülasyon ve eğitim teknolojileri alanında önde gelen şirketleri HAVELSAN ve BİTES, bir dizi alanda iş birliği yapacak.

Türkiye'nin yazılım tabanlı yüksek teknoloji şirketi HAVELSAN, en uzun süreli başarılı iş ortağı olarak ödüllendirdiği BİTES ile daha önce yaptığı iş birliğini önümüzdeki dönemde de sürdürecek.

İki şirket, eğitim ve simülasyon teknolojileri alanlarında güç birliği ve Ar-Ge projeleri geliştirme yolunda iş birliği yapacak.

Söz konusu anlaşmaya HAVELSAN Eğitim ve Simülasyon Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Nacar ve BİTES Genel Müdürü Uğur Coşkun imza attı. İmza törenine Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanı Yakup Taşdelen ile SSM Sanayileşme Daire Başkanı Bilal Aktaş da katıldı.

SSM'nin sanayileşme politikalarına uygun olarak Türkiye'deki simülasyon ve eğitim teknolojilerinde önde gelen iki önemli savunma sanayisi şirketinin yaptığ iş birliğinin uluslararası pazarlara yönelik çalışma ve projelere destek olması öngörülüyor.

- Kritik bakım görevleri için sanal eğitim

HAVELSAN ve BİTES'in iş birliği yapmayı planladığı 4 alandan biri Sanal Bakım Eğitim Sistemleri olarak belirlendi. Özellikle havacılık gibi güvenlik-kritik sektörlerde görev yapacak bakımcı/teknisyen eğitimlerinin simülasyon destekli Sanal Bakım Eğitim Sistemleri ile yapılması son dönemde dünyanın gelişmiş ekonomilerinde oldukça yaygınlaştı.

Bu anlamda, Türkiye'nin nitelikli ara teknik personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalarda gelişmiş simülasyon teknolojilerinden yararlanılması kritik önem taşıyor.

BİTES'in küresel çapta elde ettiği başarılar ve sahip olduğu yetkinlik, HAVELSAN'ın uluslararası arenadaki görünürlüğü ve sektörel pazar hakimiyetiyle buluştuğunda personel yetiştirmede ülke ihtiyaçlarını karşılayabilecek inovasyona dönük güç birliği, ulusal ve uluslararası pazar açısından da önemli bir fırsat yaratacak.

- "Markalaşma yolunda önemli bir adım"

BİTES Genel Müdürü Uğur Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, HAVELSAN ile imzaladıkları iş birliği anlaşmasının küresel boyutta da etki yaratacağına inandığını söyledi.

İş ve güç birliği içinde uluslararası rekabette birlikte hareket etmenin hem Türkiye'ye hem de şirketlere değer katacağını vurgulayan Coşkun, "Yurt içinde tamamlanan başarılı projeler sonucunda HAVELSAN'ın çözüm ortağı olarak elde ettiğimiz ürün ve kabiliyetler, uluslararası alanda yetkinliğimizi gün geçtikçe artırmaktadır. Sektörde yaratmış olduğumuz başarılı iş birliğini genişleterek ve küresel pazarlara taşıyarak, Türkiye'de teknolojik ürün ve hizmetlerin markalaşmasında önemli bir adım attığımızı düşünmekteyiz." dedi.

Türkiye'de elde ettikleri kazanımlarla farklı ülkelerde faaliyet gösteren savunma teknolojisi ihracatçısı konumuna geldiklerine işaret eden Coşkun, şunları kaydetti:

"HAVELSAN’ın geçmiş yıllarda satın almış olduğu Amerikan şirketi Quantum 3D'nin en önemli ürünü görüntü üreteci altyapısının ihtiyaç duyduğu sentetik çevre modelleme ve içerik üretimi konusunu da içeren iş birliği kapsamında HAVELSAN ve BİTES hem küresel hem de yerel pazar için sürdürülebilir ve rekabet gücü olan bir pozisyon yaratacaktır."