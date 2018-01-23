Savunmanın

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türk savunma sanayisinde "segmentinin en güçlü muharebe aracı" olarak boy gösteren Hızır 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı, patlatma testlerinden başarıyla çıktı.

Katmerciler, bu yıl sınır gözetiminde kullanılmak üzere ilk kez envantere girecek Hızır için çalışmalarını sürdürüyor.

Hızır, bu süreçte performansını ve kabiliyetlerini ispatlamak için bir dizi teste katıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçlerinin operasyon gücünü artırmada önemli bir unsur olmaya aday 4x4 Zırhlı Muharebe Aracı Hızır, patlatma dahil, tüm testlerden başarıyla geçerek tam puan aldı.

Türkiye'nin zırhlı kara aracı üreticileri arasına katılan Katmerciler AŞ tarafından geliştirilen Hızır, 400 beygirlik motor gücüyle segmentinin en güçlüsü olma iddiasını, diğer alanlardaki performansıyla da üst seviyeye çıkarmak istiyor.

NATO standartlarındaki araç, yüksek manevra kabiliyetiyle dikkati çekiyor. Araçta hem yüksek güvenlik hem görev yapacak personelin rahatlığı ve konforu için tüm ayrıntılar gözetiliyor. Bağımsız süspansiyonlu ve 4x4 özelliğiyle arazi koşullarında yüksek stabilite sağlayan, tam otomatik şanzımana sahip Hızır'ın, yüksek balistik korumanın yanı sıra mayın ve el yapımı patlayıcılara karşı yüksek dayanıklılık sergilediği bağımsız testlerle de kanıtlandı.

Yurt dışı merkezli, bağımsız bir kuruluş temsilcisinin gözetiminde gerçekleştirilen patlatma testlerinde, hem alt bölgesinden hem de yan taraflardan yapılan patlatmalarda aracın beklentilerin üzerinde bir dayanıklılığa sahip olduğu ortaya çıktı.

- Sahadan geri bildirimlerle donatıldı

9 personel kapasiteli Hızır, patlak gider (run-flat) ve merkezi lastik şişirme sistemi gibi özellikler de eklenerek askeri kullanımda güveni artırıyor.

Arazideki kullanımda üstün performans sergilemesi için araca yüksek tırmanabilirlik, karın altı mesafesi, sudan geçme derinliği, yaklaşma uzaklaşma açıları, yüksek manevra konularında kabiliyetler kazandırıldı.

Sahadan elde edilen geri bildirimler doğrultusunda aracın tasarımı, savrulmayı daha da azaltacak ve görüş seviyesini hep üst seviyede tutacak şekilde geliştirildi. Ayrıca, gece sürüş kolaylığı sağlamak amacıyla karartma far sistemine ilave gece görüş özelliği eklendi.

Patlayıcılara karşı aracın direncini artırmak üzere karın bölgesi özel olarak dizayn edilirken, araçtaki personelin güvenliğini artırmak üzere koltuklar basıncı azaltacak şekilde tasarlandı.

Yüzde 70 tırmanabilirlik, 100 santimetre sudan geçme, yüzde 30 yan eğimde harekette sorunsuz manevra kabiliyetine sahip Hızır’ın saatteki hızı 120 kilometreye çıkabiliyor.



Hızır, çeşitli donanım ve silah sistemlerinin kolay entegre edildiği alternatif konfigürasyonlar için çok yönlü, düşük maliyetli ve kolay bakım sağlayan bir platform araç olarak geliştirildi.

Katmerciler, kırsal ve kentsel alanlardaki yoğun çatışma koşulları altında yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan Hızır'ın, envantere girmesiyle asker ve polisin güvenilir dostu olarak yeni görev ve sorumluluklar üstlenmesini hedefliyor.