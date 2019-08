Sayıları 10 bini aştı!

Kripto para birimlerinin kullanım alanları günden güne genişliyor. Seyahat sektörü ise dijital para birimlerini alternatif ödeme yöntemi olarak sunan sektörlerden birisi haline geliyor. 2013 yılından bu yana dünya genelindeki birçok şirket, başta bitcoin olmak üzere kripto paraları bir ödeme yöntemi olarak kullanıyor; uçak bileti, otel ve araç kiralama hizmetleri veriyor. Her üç kişiden biri, dijital para birimlerinin yatırımın geleceği olduğunu düşünüyor. webookin.com'un pazar araştırması sonucu ulaştığı verilere göre Türkiye’de, bitcoin ve diğer kripto paralarla alışveriş yapan 10.000 ila 12.000 arasında kullanıcı bulunuyor.



Kripto paralarla ödeme trendinin, her yıl %200 artacak



Türkiye’deki kripto para kullanıcılarının sayısındaki artış, yeni girişimlerin doğmasına fırsat tanıyor. Online seyahat platformu webookin.com'u kuran İzmirli girişimci Dorukcan Keskin ve üç kişilik ekibi, 2020 yılında uçak bileti alırken kripto para ile ödeme alabilmeyi hedefliyor. Girişim ilk olarak İzmirli bir işadamından 250.000 TL tutarında tohum yatırım alarak çalışmalarına hız kazandırdı. Yatırım için birçok ülkeyi değerlendirdiklerini ancak Türkiye’nin potansiyeline inandıklarını belirten Dorukcan Keskin, “Öncelikli hedefimiz sayıları 10 bini aşan Türkiye’deki kripto para kullanıcılarına ulaşmak. Bu yatırımı Türkiye’de yapmamızın sebebi, kripto paralarla ödeme trendinin önümüzdeki 5 yıl boyunca her yıl yaklaşık %200 oranında artacağına dair edindiğimiz araştırma verileri. Sektör çok hızlı büyüyor ve pazara Türkiye’de giren ilk online seyahat acentelerinden biri olmak istiyoruz. Aldığımız tohum yatırımın da gücüyle 2020 sonuna doğru ise araç kiralama ve otel rezervasyonları sektörlerinde hizmet vereceğiz” ifadelerini kullandı.



Kadın istihdamını artırarak sosyal fayda sağlamak amaçlanıyor



Online turizm pazarında ciddi bir potansiyele sahip olan İzmir’e yatırım yapan girişim, yenilikçi adımların yanı sıra sosyal fayda oluşturmaya da odaklanıyor. Platform, elde ettikleri net karın %10’unu, kadınların fiziksel ve psikolojik şiddete uğramaması için çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşmayı hedeflerken, kadın çalışan sayısının her zaman %75 ve üzeri olacağı bir şirket kültürü oluşturmayı amaçlıyor.