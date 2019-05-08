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Sayısal Loto çekildi (1)

ANKARA (AA) - Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1216'ncı hafta çekilişi yapıldı.Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 08, 13, 15, 31, 32 ve 37 olarak belirlendi.(Sürecek)...

Sayısal Loto çekildi (1)
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ANKARA (AA) - Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1216'ncı hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 08, 13, 15, 31, 32 ve 37 olarak belirlendi.

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
Milli PiyangoSayısal Loto
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