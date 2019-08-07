Sayısal Loto çekildi (1)

ANKARA (AA) - Sayısal Loto oyununun 1242. hafta çekilişi yapıldı.Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 11, 16, 24, 33, 38 ve 49 olarak belirlendi.(Sürecek)
07 Ağustos 2019 Çarşamba 22:09
ANKARA (AA) - Sayısal Loto oyununun 1242. hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 11, 16, 24, 33, 38 ve 49 olarak belirlendi.
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