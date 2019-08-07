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Sayısal Loto çekildi (1)

ANKARA (AA) - Sayısal Loto oyununun 1242. hafta çekilişi yapıldı.Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 11, 16, 24, 33, 38 ve 49 olarak belirlendi.(Sürecek)

Sayısal Loto çekildi (1)
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ANKARA (AA) - Sayısal Loto oyununun 1242. hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 11, 16, 24, 33, 38 ve 49 olarak belirlendi.

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
1242.Milli PiyangoSayısal Loto
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