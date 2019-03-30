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Sayısal Loto çekildi (2)

- Çekilişte 6 bilen çıkmayınca, 4 milyon 126 bin 243 lira 58 kuruş devretti

Sayısal Loto çekildi (2)
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ANKARA (AA) - Sayısal Loto oyununun 1205'inci çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 4 milyon 126 bin 243 lira 58 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 127 kişi 5 bin 302 lira 85'er kuruş, 4 bilen 7 bin 142 kişi 71 lira 15'er kuruş ve 3 bilen 132 bin 132 kişi 10 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 2 milyon 608 bin 640 lira 85 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 673 bin 596 lira 83 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 934 bin 997 lira 37 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
Sayısal Loto
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