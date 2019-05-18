Sayısal Loto çekildi (2)

ANKARA (AA) - Sayısal Loto oyununun 1219'uncu çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 4 milyon 654 bin 360 lira ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 169 kişi 3 bin 822 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 6 bin 518 kişi 74 lira 35''er kuruş ve 3 bilen 120 bin 945 kişi 11 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

Çekilişte toplam 7 milyon 157 bin 769 lira 15 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 606 bin 227 lira 3 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 897 bin 281 lira 70 kuruş kamuya aktarılacak.

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