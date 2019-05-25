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Sayısal Loto çekildi (2)

- Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 819 bin 260 lira 13 kuruş devretti

Sayısal Loto çekildi (2)
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ANKARA (AA) - Sayısal Loto oyununun 1221'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 2 milyon 819 bin 260 lira 13 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 122 kişi 5 bin 939'ar lira, 4 bilen 7 bin 9 kişi 77 lira 95'er kuruş ve 3 bilen 122 bin 968 kişi 11 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 2 milyon 715 bin 783 lira 55 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 500 bin 982 lira 40 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 838 bin 205 lira 26 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
CekilisMilli Piyango İdaresiSayısal Loto
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