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Sayısal Loto çekildi (2)

- Çekilişte 6 bilen çıkmayınca, 2 milyon 996 bin 137 lira 17 kuruş devretti

Sayısal Loto çekildi (2)
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ANKARA (AA) - Sayısal Loto oyununun 1235. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 2 milyon 996 bin 137 lira 17 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 119 kişi, 6 bin 448 lira 75'er kuruş, 4 bilen 6 bin 884 kişi, 84 lira 40'ar kuruş ve 3 bilen 127 bin 957 kişi, 11 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 2 milyon 877 bin 497 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 590 bin 815 lira 97 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 888 bin 117 lira 15 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
1235. HaftaSayısal Loto
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