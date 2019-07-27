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Sayısal Loto çekildi (2)

- Çekilişte 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 819 bin 7 lira 89 kuruş devretti

Sayısal Loto çekildi (2)
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ANKARA (AA) - Sayısal Loto oyununun 1239'uncu hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 819 bin 7 lira 89 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 99 kişi 7 bin 350 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 5 bin 875 kişi 93 lira 50'şer kuruş ve 3 bilen 110 bin 381 kişi 13 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 2 milyon 728 bin 502 lira 35 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 509 bin 194 lira 75 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 842 bin 131 lira 53 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango İdaresiSayısal Loto
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