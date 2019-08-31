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Sayısal Loto çekildi (2)

- Çekilişte 6 bilen 2 kişi, 1 milyon 525 bin 859 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı

Sayısal Loto çekildi (2)
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ANKARA (AA) - Sayısal Loto oyununun 1249. hafta çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 1 milyon 525 bin 859 lira 20'şer kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 120 kişi 6 bin 369 lira 5'er kuruş, 4 bilen 6 bin 778 kişi 84 lira 85'er kuruş ve 3 bilen 124 bin 554 kişi ise 12 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların Ankara'nın Etimesgut ve Denizli'nin Honaz ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.

Çekilişte, toplam 5 milyon 916 bin 904 lira 20 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 583 bin 808 lira 33 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 884 bin 317 lira 77 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)



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