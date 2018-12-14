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Sayıştay 45 denetçi yardımcısı adayı alacak

ANKARA (AA) - Sayıştay Başkanlığı, boş bulunan 45 kadro için denetçi yardımcısı adayı alacak.Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvuranlar eleme, yazılı ve mülakat sınavına tabi tutulacak.Sayıştay denetçi yardımcısı adaylığı...

Sayıştay 45 denetçi yardımcısı adayı alacak
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ANKARA (AA) - Sayıştay Başkanlığı, boş bulunan 45 kadro için denetçi yardımcısı adayı alacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvuranlar eleme, yazılı ve mülakat sınavına tabi tutulacak.

Sayıştay denetçi yardımcısı adaylığı için eleme sınavı, 23 Şubat'ta Ankara'da yapılacak.

Sınav başvuruları 8-15 Ocak'ta elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet üzerinden (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden) gerçekleştirilecek.

Eleme sınavında başarılı olan adayların tabi tutulacağı klasik usule göre düzenlenecek yazılı sınav iki oturum halinde 27-28 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Yazılı sınavı kazanmış sayılanlar, mülakat sınavına katılma hakkını elde edecek.

Başarılı sayılanların listesi Sayıştay'ın internet sitesinde yayımlanacak. Sonuçlar ayrıca Sayıştay Başkanlığınca ilgililere duyurulacak.

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AdayıDenetçi YardımcısıEleme SınavıSayıştay
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