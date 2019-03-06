Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, KOÜ'de konferans verdi

KOCAELİ (AA) - Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Kocaeli Üniversitesinde (KOÜ) "Muhasebe-Denetim Mesleği Geçmişi, Bugünü, Geleceği Kariyer Planlaması" konulu konferans verdi.



Baş, KOÜ Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki konferansta, Sayıştay'ın kuruluş süreci ve bugününe ilişkin bilgileri paylaştı.



Selçuklu ve Osmanlı döneminde uygulanan muhasebe sisteminden bahseden Baş, muhasebe uygulamaları bakımından iki dönem arasında çok fazla fark olmadığını ifade ederek, günümüz Türkiyesi'ndeki muhasebe kanunlarının Osmanlı dönemindeki yasalar esas alınarak hazırlandığını belirtti.

Öğrencilere kariyer planlaması konusunda tavsiyelerde bulunan, denetim elemanı ve merkez uzmanlığı alımlarında dikkat etmeleri gereken konuları anlatan Seyit Ahmet Baş, şöyle konuştu:

"Gerek Sayıştay gerekse diğer denetim birimlerine eleman seçerken nelere dikkat edilir? Sınavları yaptık. ÖSYM sınavları yapıyor. Mülakatı biz yapıyoruz. Mesleğe uygun mu değil mi ayrımlama yapıyoruz. Ona bakıyoruz. Birinci ayrım bu. Peki mesleğe uygunluğu neye göre yapıyoruz? Kriterleri var. Arkadaşımız tek başına sorumluluk almaya yatkın birisi mi? Şüpheli bir bakış açısına sahip mi, sorgulayıcı bir kişiliğe sahip mi ve ekip çalışmasına müsait mi? Şahsi yapı olarak öncelikle bunları tespit etmeye çalışıyoruz. Öncelikle bunları test etmeye çalışıyoruz. Prensip olarak mülakatta bilgisini, kişilik özelliklerini ortaya çıkarak şekilde adayın zihni arka planını çözmeye çalışıyoruz."

Baş, mahkemeden iptal olan bir sınavlarının Danıştay'dan döndüğünü, onunla birlikte 45 ve 45 olmak üzere bu yıl 90 kişi alacaklarını, önümüzdeki yıllarda da mutlaka denetçilik sınavı açılacağını dile getirdi.



Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, sunumunun ardından katılımcıların sorularını da yanıtladı.



Programa, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı Şakir Süloğlu, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.



