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Sberbank'ın net karı 2018'de 811,1 milyar rubleye yükseldi

MOSKOVA (AA) - Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın net karı, 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 24 artarak 811,1 milyar rubleye çıktı. Sberbank'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın geçen yıl aralık ayındaki net karı...

Sberbank'ın net karı 2018'de 811,1 milyar rubleye yükseldi
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MOSKOVA (AA) - Rusya'nın en büyük bankaSberbank'ın net karı, 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 24 artarak 811,1 milyar rubleye çıktı.

Sberbank'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın geçen yıl aralık ayındaki net karı 2017’nin aynı dönemine kıyasla 49,9 milyar rubleden 52,2 milyar rubleye ulaştı.

Bankanın net karı, 2018’de ise bir önceki yıla göre yüzde 24 artarak 811,1 milyar rubleye (yaklaşık 12,1 milyar dolar) yükseldi.

Bu arada, bankanın net karı, 2017'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 35 artarak 674,1 milyar ruble seviyesinde gerçekleşmişti.

Sberbank’tan bir süre önce yapılan açıklamada, Rusya’ya yönelik yaptırımlar nedeniyle DenizBank'ın, Sberbank'a ait hisselerinin Emirates NBD'ye satıldığı belirtilmişti. Satış işleminin 2019 başında tamamlanması bekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
BankaDenizBankRusyaSberbank
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