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Sberbank'tan DenizBank’ın satışından 22,7 milyar rublelik kar

- Sberbank, 148 milyar ruble yatırım yaptığı DenizBank'ı 170,7 milyar rubleye sattı

Sberbank'tan DenizBank’ın satışından 22,7 milyar rublelik kar
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MOSKOVA (AA) – Rus bankaSberbank, DenizBank’a yapılan toplam 148 milyar rublelik yatırımın ardından, Emirates NBD’ye satıştan 170,7 milyar ruble gelir elde edildiğini bildirdi.

Sberbank’tan yapılan açıklamada, bankanın DenizBank’taki yüzde 99,85’lik hissesinin Emirates NBD’ye satışının tamamlandığı kaydedildi.

Emirates NBD ile yapılan anlaşmada DenizBank’ın 31 Aralık 2018 tarihinde değerinin göz önünde bulundurulduğu bilgisine yer verilen açıklamada, “DenizBank’a yapılan toplam 148 milyar rublelik yatırımın ardından Emirates NBD’ye yapılan satıştan 170,7 milyar ruble (yaklaşık 2,6 milyar dolar) gelir ve 22,7 milyar ruble (357,8 milyon dolar) kar elde edildi.” ifadesine yer verildi.

Denizbank'ın, Sberbank'a ait hisselerinin Emirates NBD'ye satıldığı geçen yıl açıklanmıştı. Satış işlemi bugün İstanbul’da düzenlenen imza töreniyle tamamlandı.

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