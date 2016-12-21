Schneider Electric Afrikalı enerji girişimcilerini destekleyecek

ANKARA (AA) - Schneider Electric'in, Afrika'daki genç girişimcileri ve enerji projelerini desteklemek için kar amacı gütmeyen Energy Generation derneğiyle güçlerini birleştirdiği bildirildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Energy Generation derneğinin, gelecek vadeden Afrikalı girişimcileri desteklemeyi hedeflediği kaydedildi.

Dernek, düzenlediği "Afrika Enerji Üretimi Ödülü" yarışmasıyla elektrik üretiminde yenilikçi çözümler geliştiren Afrikalı girişimcileri tespit ediyor. Bu kapsamda, Togo'nun başkenti Lome'de kurulan Enerji Üretimi Akademisi'nde, bu yıl yapılan yarışma sonucu 10 girişimcinin projeleri bir yıl boyunca desteklenecek. Schneider Electric ise girişimcilere teknik laboratuvar ve eğitim desteği verecek.

Açıklamada görüşlerine yerilen Schneider Electric Enerjiye Erişim Eğitimi ve Girişimcilik programı yöneticisi François Milioni de "Schneider Electric olarak Afrikalı girişimcileri teşvik edecek ve genç insanların potansiyellerini geliştirmesine imkan verecek bu yenilikçi projede Energy Generation ile güçlerimizi birleştirmekten gurur duyuyoruz. Bu girişimciler, evrensel arenada güvenilir enerjiye erişimin sağlanmasına yardımcı olacak değişimin aracıları rolünü üstleniyor." ifadelerini kullandı.

Dernek, Afrika'da yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde gelecek yıl 20 ve 2018'de de 30 girişimcinin projesini destekleyecek.