Schneider Electric, Avrupa Tedarik Zinciri Listesi'nde 3. sıraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric, Gartner'ın 2019 Avrupa Tedarik Zinciri En İyi 15 Listesinde bu yıl iki sıra yükselerek üçüncü sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Gartner'ın 2019 Avrupa Tedarik Zinciri En İyi 15 Listesi'nin Avrupa sıralaması, İspanya’nın Barselona şehrindeki 2019 Tedarik Zinciri Yöneticileri Konferansı’nda açıklandı. Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında uzman olan Schneider Electric, listede üçüncü sıraya yerleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Global Tedarik Zincirinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mourad Tamoud, listede üçüncülükle birlikte art arda ikinci yıl, ilk 5 içinde yer aldıklarını kaydetti.

Değerlendirmede aldıkları10 puanlık KSS bileşeni puanıyla gurur duyduklarını belirten Tamoud, "Gartner'a göre KSS bileşeni puanı taahhütler, şeffaflık ve performans ölçütlerinde üçüncü şahıs kurumsal sosyal sorumluluk endeksidir. Dolayısıyla bu sonuçla çalışmalarımızdaki mükemmelliği tüm paydaşlarımız için bir değere dönüştürebildiğimizi kanıtlamış olduk. Le Vaudreuil (Fransa) akıllı fabrikamızın Dünya Ekonomik Forumu'nda 4. Sanayi Devrimi'nin öncülüğünü üstlenen 'lighthouse'lar arasında gösterilmesinin ardından Gartner’ın sıralamasındaki bu yükseliş doğru yolda ilerlediğimizin göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Tamoud, Özelleştirilmiş Sürdürülebilir Bağlantılı 4.0 dijital dönüşüm inisiyatifleriyle; tedarik, üretim, planlama ve teslimat alanlarında dijitalleşme ve iyileştirmeleri uçtan uca bir perspektifle hayata geçirmeye devam ettiklerini belirterek, "Müşterilerimizi önceliğimiz olarak görüyor, kaliteli üretim ve hizmetler ile tedarik zincirinde mükemmelliğe odaklanıyor, aynı zamanda insanları ve gezegenimizi koruyoruz." ifadesini kullandı.





- 15 şirketten 9'u KSS kategorisinde 10 tam puan aldı







Açıklamada verilen bilgiye göre, Avrupa merkezli tedarik zinciri organizasyonları 2019'da güçlü bir performans sergilemeye devam ediyor, talep kaynaklı liderlik ve kurumsal sosyal sorumluluk sergiliyor. Bu şirketler karın ötesinde insanların ve gezegenin korunmasına odaklanmış durumda. 15 şirketten 9'u KSS kategorisinde 10 tam puan aldı.

Mayıs 2019’da ABD'deki Tedarik Zinciri Yöneticileri Toplantısı'nda açıklanan, Gartner’ın 2019 Tedarik Zinciri En İyi 25 Listesi'nde Schneider Electric 11. sırada yer almıştı.

Gartner’ın her yıl yaptığı bu sıralama, tedarik zinciri liderlerini tanımlıyor ve bu liderlerin en iyi uygulamalarının ön plana çıkmasını sağlıyor.

Şirket aynı zamanda Gartner’ın 2019 Tedarik Zinciri Yenilikçileri Ödülleri’nde, "2019 Endüstriyel Üretim Tedarik Zinciri Yenilikçileri" ödülünü kazandı. Söz konusu ödül, endüstriyel üretim sektöründeki standart dışı, yenilikçi ve yüksek etkili tedarik zinciri inisiyatiflere veriliyor.



2018 itibarıyla Schneider Electric'in 46 ülkedeki 200 üretim tesisi ve 98 dağıtım merkezinden oluşan Global Tedarik Zinciri Operasyonları, 86 bin kişilik geniş iş gücüyle 260 binden fazla referansı yönetirken, her gün 150 binden fazla sipariş hattını işletti.