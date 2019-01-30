Schneider Electric, dünyanın en beğenilen şirketleri arasında

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric, Fortune tarafından belirlenen "Dünyanın En Beğenilen Şirketleri 2019" listesinde 5'inci oldu.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, listede geçen yılki yerini koruyarak 5'inci sırada yer aldı.

Liste, sektörlerinde en yüksek gelir elde eden ABD ve Fortune 500 şirketleri arasında yapılan anketlere dayanıyor. 3 bin 750 yönetici, direktör ve analizcinin değerlendirmesi sonucu oluşan liste, 52 sektörde en iyi performans gösteren şirketleri belirlemek için oluşturuluyor.

Listenin kriterleri; yenilikçilik, insan yönetimi, kurumsal varlıkların kullanımı, sosyal sorumluluk, yönetim kalitesi, finansal sağlamlık, uzun vadeli yatırım değeri, ürün ve hizmet kalitesi ve küresel rekabet gücü olarak belirlendi. Ayrıca, kriterlerden insan yönetimi alanında Schneider Electric, yüksek puan alarak elektronik sektöründe 3. sırada yer aldı. Söz konusu başarılar, şirketin sektörde her açıdan başarılı olduğunu kanıtladığı gibi sürdürülebilirliğe ve herkesin katılımına odaklanan inovasyon yönündeki çalışmalarını da gözler önüne seriyor.





- "Bu harika kuruluşlar arasında yer alıyor olmak bizi çok mutlu ediyor"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Olivier Blum, "Bu harika kuruluşlar arasında yer alıyor olmak bizi çok mutlu ediyor. Schneider Electric olarak amacımız herkes için yaşam, ilerleme ve sürdürülebilirlik amacıyla enerji ve verimlilik sağlamaktır. Global bir şirket olarak inovasyonun gezegenimiz üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğuna, her yerde herkes için eşit fırsatlar yarattığına ve insanların enerjiden maksimum şekilde faydalanmasını mümkün kıldığına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



Verilen bilgiye göre, Schneider Electric, sürdürülebilirlik ve eşitlik dair sektör listelerinde düzenli olarak yer alıyor.

Şirket, son olarak dünya çapında tüm sektörlerde cinsiyet eşitliğine dair eşsiz bilgiler sağlayan 2019 Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne girdi. Ayrıca, kadınların kariyer gelişiminde eşit fırsatlara sahip olduğu çalışma alanlarının yaratılmasına yönelik inisiyatiflere vurgu yapan 2019 Catalyst Ödülü'nü aldı.