Schneider Electric Elektrikçi Günleri Mersin'de gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric, sektörde gelişimi sürekli kılmak üzere elektrikçileri bir araya getirdiği Elektrikçi Günleri'ni Mersin'de düzenledi.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında uzman olan Schneider Electric, "Elektrikçi Günleri" etkinliklerinde elektrikçilerle bir araya gelmeye devam ediyor.

Şirketin Mersin bölgesindeki elektrikçilerle buluştuğu etkinlik Mersin Hilton Hotel'de gerçekleşti. Etkinliğin moderatörlüğünü oyuncu Ceyhun Fersoy, eğlenceli ve interaktif bir şekilde gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında enerjinin güvenli, güvenilir ve verimli kullanılmasında önemli bir role sahip olan "Kaçak Akımdan Korunma" ve "Yıldırımdan Korunma" konuları konuşuldu. Katılımcıların görüş ve deneyimleriyle interaktif oturumlar düzenlendi.

Ayrıca, Schneider Electric’in elektrikçiler için geliştirdiği sadakat programı olan Fazpuan ve e-ticaret kanalı fazticaret.com hakkındaki son gelişmeler de katılımcılarla paylaşıldı.

Etkinlikte öne çıkan bir diğer konu ise Schneider Electric'in Elektrikli Araç Şarj İstasyonu oldu. Türkiye’de hızla gelişmekle olan bu alan için yeni nesil bir çözüm sunan ürün, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Programın sonunda, yine Ceyhun Fersoy'un moderatörlüğünde çeşitli senaryolar canlandırılarak gün içinde paylaşılan bilgilerin uygulaması yapıldı. Schneider Electric, etkinliği bu yıl 5 farklı şehre daha taşıyacak.