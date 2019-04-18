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Schneider Electric, Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'na katıldı

- Fuar kapsamında Schneider Electric Satış Operasyonları ve Stratejik İlişkiler Direktörü Cihan Karamık, EcoStruxure mimarisi ve enerji yönetim hizmetleri hakkında bilgi verdi

Schneider Electric, Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'na katıldı
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İSTANBUL (AA) - Schneider Electric, Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı'na (EVF) katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Schneider Electric, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı'na katıldı.

Fuar kapsamında Schneider Electric Satış Operasyonları ve Stratejik İlişkiler Direktörü Cihan Karamık, EcoStruxure mimarisi ve enerji yönetim hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Fuarda, Schneider Electric standı büyük ilgi gördü.


- "Enerjiyi etkin yönetmek için internet teknolojilerine ihtiyacımız var"


Açıklamaya göre, Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği (EYODER) Başkanı ve aynı zamanda Schneider Electric Satış Operasyonları ve Stratejik İlişkiler Direktörü olan Cihan Karamık, "Enerjimizi Nasıl Yönetelim?" başlıklı bir konuşma yaptı.

Karamık, enerjiyi kullanma kültüründen yönetme kültürüne geçmenin zamanının çoktan geldiğini belirterek, "Enerjiyi etkin yönetmek için internet teknolojilerine ihtiyacımız var. Her nesnenin birbiriyle haberleştiği dünyamızda elde edilen verilerin bazı uygulamalarla işlenmesi ve enerji yönetimi için aksiyon alırken kullanılması kritik öneme sahip." ifadelerini kullandı.

Schneider Electric’in, Endüstri 4.0 uyumlu enerji verimliliği ürün ve çözümleri ile ilgili bilgi de veren Karamık, şirketin "Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Hizmetlerimiz" olarak adlandırdığı Enerji Etüdü, VAP Danışmanlığı ve ISO 50001 Danışmanlığı çalışmalarını da katılımcılara tanıttı.


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