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Schneider Electric, Innovation Talks Anatolia ile yeniden Anadolu’da

- Schneider Electric, Innovation Talks Anatolia etkinlikleri ile Anadolu’ya değişen enerji ve otomasyon çalışmalarını taşıdı

Schneider Electric, Innovation Talks Anatolia ile yeniden Anadolu’da
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İSTANBUL (AA) - Schneider Electric uzmanları, Innovation Talks Anatolia etkinlikleri kapsamında Diyarbakır’da seminer verdi.

Schneider Electric açıklamasına göre, enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında uzman olan Schneider Electric, Innovation Talks Anatolia etkinlikleri ile Anadolu’ya değişen enerji ve otomasyon çalışmalarını taşıdı.

Innovation Talks Anatolia ile katılımcılar, yeni teknolojilere, en yeni iş trendlerine ve inovasyonun sanayiyi nasıl dönüştürdüğüne dair oldukça kapsamlı bilgi edinme şansı yakaladı.

Innovation Talks Anatolia seminerlerinde, Schneider Electric uzmanları konuşmacı olarak yer aldı. Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi desteği ile düzenlenen etkinliğe yaklaşık 100 kişi katıldı.

Etkinlikte yerini alan katılımcılar, gelişmiş EcoStruxure teknolojisine büyük ilgi gösterdi. IoT özellikli, açık ve birlikte çalışmaya uygun bir mimari ve platform olan EcoStruxure, güvenlik, güvenilirlik, verimlilik ve sürdürülebilirlik sunuyor.

Her seviyede inovasyon sunmak için IoT, mobilite, bulut bilişim, analitikler ve siber güvenlik alanlarındaki gelişmelerden faydalanıyor. EcoStruxur, sayıları 20 bini geçen sistem entegratörünün desteğiyle 1,5 milyondan fazla cihaz arasında bağlantı kuracak şekilde 480 binden fazla kurulumda uygulandı.


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Schneider Electric
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