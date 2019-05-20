Schneider Electric İş Ortakları, Pano Partner Günleri'nde buluştu

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric tarafından düzenlenen Pano Partner Günleri 2019 sektörden yoğun ilgi gördü.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, Ankara ve İstanbul'da düzenlenen Pano Partner Günleri'nde AG Dağıtım Pano Sistemlerinde kullanılan ürünler tanıtıldı.

Etkinlik kapsamında, şirketin açık-kompakt tip şalterleri, son dağıtım ürünleri, kontaktörleri, enerji analizörleri, sürücüleri, sinyal buton ve röle ürün gruplarının tanıtımı gerçekleştirildi.

Pano partnerlerinin, Schneider Electric'in ürünlerine ilişkin farkındalıklarını artırmak ve ürünlerinin kullanılmasını teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlik, sektörden yoğun ilgi gördü.

Bu yıl 120 profesyonelin katıldığı etkinlikte, Schneider Electric'in 2018'de lansmanını yaptığı Pano Üreticiler Kanal Programına ilişkin bilgiler de paylaşıldı. Ayrıca tanıtımları yapılan Masterpact MTZ ve EcoStruxure çözümleri büyük beğeni topladı.