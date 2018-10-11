"Schneider Electric olarak Türkiye'ye yatırıma devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric Dünya Başkan Yardımcısı Luc Remont, Türkiye pazarının büyük potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Schneider Electric olarak sürekli Türkiye'ye yatırım yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Schneider Electric'in 11-12 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlediği Innovation Summit Istanbul etkinliğinde konuşan Remont, Schneider Electric'in bin 700 tane müşterisinin ve partnerinin etkinliklerine katılmasını öngördüklerini belirterek, kendiler için İstanbul'da düzenledikleri bu etkinliğin çok önemli olduğunu vurguladı.

Remont, "Bizim misyonumuz teknolojiyi ekonomiye kaynaştırmak ve güç katmasını sağlamak. Biz Türkiye'de onca yıldır faaliyet gösteriyoruz. Biz Türkiye'ye iyi yatırım yaptık. Türkiye'de sürdürülebilir kalkınmaya yönelik çalışıyoruz. Türkiye pazarı büyük potansiyele sahip. Biz Schneider Electric olarak sürekli Türkiye'ye yatırım yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Remont, kendilerinin 40 yıl önce küçük bir teknoloji şirketi olarak işe başladıklarını anımsatarak, her yıl gelirlerinin yüzde 5'ini Ar-Ge’ye, yüzde 45'ini nesnelerin internetine ayırdıklarını, buna ise yaklaşık 20 yıl önce başladıklarını söyledi.

Remont, "Biz Schneider Electric olarak şu anda çoklu bir lokal şirketiz. Lokal demek ortaklarla çalışmak demek. Farklı ortaklarımız var. Teknolojimizi bu şekilde kullanıyoruz. Şu anda birlikte çalıştığımız ortaklarımızın sayısı 650 bin. Yani her ülkede yüzlerce ortağımız var." ifadelerini kullandı.

- "Dünya, dijital ekonomide daha önce benzeri görülmemiş bir hızla değişiyor"

Schneider Electric Ortadoğu ve Afrika Bölge Başkanı Caspar Herzberg ise yeni dijital ekonominin ilk örneklerinin başarıya ulaştığını söyledi.

Herzberg, "Dünya, dijital ekonomide yaşanan patlamayla daha önce benzeri görülmemiş bir hızla değişiyor. Nesnelerin İnterneti (IoT), yapay zeka ve büyük veri analizi gibi teknolojiler, şirketleri daha verimli ve yenilikçi hale getirerek rekabet avantajlarını artırıyor." diye konuştu.

Orta Doğu, Afrika, Orta Asya ve Türkiye'yi kapsayan bu bölgede de gerek kamusal yatırımlar gerek kurumsal girişimlerle bu alanda önemli başarılara imza atıldığını belirten Herzberg, "Sorumlu bir endüstri lideri olarak, yeniliklerimizin müşterilerimize ve iş ortaklarımıza enerji yönetimi ve otomasyonda başarılı bir dijital dönüşüm sağlamaları konusunda nasıl destek olduğunu göstermeliyiz. EcoStruxure üzerine kurulu olan teknolojilerimiz, dijitalleşmenin gücünü kullanarak müşterilerimizin daha verimli, güvenli, güvenilir, bağlı ve sürdürülebilir hale gelmelerini ve bu sayede Yeni Dijital Ekonomi'nin liderleri olmalarını sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Schneider Electric Türkiye, İran ve Orta Asya Bölge Başkanı Bora Tuncer da hızla gelişen dijitalleşmenin yeni iş fırsatları doğurduğunu, insanların yaşam standartları yükseldiğini, bu sayede yaratıcı çözümlerle enerji, dijitalleşme, sanayi ve ekonomide gerçek bir dönüşüm yaratmanın mümkün olduğunu belirtti.

Tuncer, "Schneider Electric'in sunduğu sıra dışı çözümler ve teknolojiler de bu amaçla geliştiriliyor ve insanlığın hizmetine sunuluyor. Hedefimiz Dijital Ekonomi'nin liderlerini sağladığımız teknoloji ve danışmanlıkla desteklemeye devam etmek." dedi.

- Zirve bu yıl 20 farklı etkinlikle düzenleniyor

Bu arada verilen bilgilere göre, iki yıldır dünyanın farklı bölgelerinde düzenlenen InnovationSummit serisi, bu yıl 20 farklı etkinlikle Schneider Electric'in küresel bilgi birikimini ve teknolojisini profesyoneller, çözüm uzmanları ve IoT liderleriyle buluşturuyor.

Yeni nesil teknolojilerle dünyanın karşı karşıya olduğu problemlere çözüm sunmayı hedefleyen etkinlik serisi kapsamında Innovation Summit Istanbul bu yıl ilk kez gerçekleşti. Dijitalleşme ile birlikte ortaya çıkan fırsatların ve zorlukların değerlendirildiği buluşmada katılımcılar cesur fikirlerini paylaşma ve oluşturulan network ile yeni iş birlikleri yaratma fırsatı yakaladı.

Etkinlik boyunca katılımcılar 5 farklı strateji konuşmasını dinleme ve 17 uzmanlık oturumuna katılma fırsatı yakaladı. Bin 500 metrekare alanda kurulan Schneider Electric İnovasyon Merkezi'nde ise enerji ve otomasyonun geleceğini şekillendiren teknolojiler sergileniyor.





- Pozitif Enerji Ödülü'nün sahibi Fatih Birol oldu

Yaratılan network ortamıyla da bölgesel çapta iş birliklerinin zenginleşmesine olanak sağlandı. Schneider Electric son 4 yıldır toplumsal fayda misyonunu üstlenen liderleri onurlandırma ve iş dünyasında farkındalık yaratma amacıyla Pozitif Enerji Ödülü'nü sunuyor.

Bu yıl Innovation Summit Istanbul kapsamında gerçekleştirilen ödülün sahibi Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Fatih Birol oldu. Birol, global enerji arenasına sunduğu değer ve gezegenin geleceği için aldığı aktif rol dolayısıyla ödüle layık görüldü.