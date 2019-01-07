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Schneider Electric Türkiye'de görev değişikliği

- Schneider Electric, Türkiye Strateji ve Dijital Dönüşüm Direktörlüğü görevine Gökhan İşbitiren'in atandığını duyurdu

Schneider Electric Türkiye'de görev değişikliği
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İSTANBUL (AA) - Schneider Electric Türkiye Strateji ve Dijital Dönüşüm Direktörlüğü görevine Gökhan İşbitiren atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İşbitiren 2006-2008 yılları arasında Aselsan'da yazılım mühendisi olarak çalıştı. 2008 yılında Schneider Electric Fransa'da yazılım mühendisi olarak görev almaya başladı ve daha sonra proje müdürü olarak 2013 yılına kadar çalışmalarını sürdürdü.

2013'te Schneider Electric Türkiye'de göreve başlayan İşbitiren sırasıyla iş geliştirme, satış müdürlüğü ve pazarlama müdürlüğü gibi rollerde yer aldı. Aralık 2018 itibari ile Strateji ve Dijital Dönüşüm Direktörü olarak Schneider Electric Türkiye'de çalışmaya devam ediyor.

2006 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olan İşbitiren, 2009 yılında aynı bölümde yüksek lisans programını tamamladı. 2017'de ise Boğaziçi Üniversitesi'nde Ekonomi ve Finans alanında yüksek lisans derecesi almaya hak kazandı.

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