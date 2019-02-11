Schneider Electric'ten EcoStruxure Facility Expert Business uygulaması

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric, küçük işletmelerde enerji kullanımının izlenmesi ve gerekli durumlarda anlık uyarı verilmesi için EcoStruxure Facility Expert Small Business uygulamasını sunuyor.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, Schneider Electric, restoran, market, mağaza gibi küçük ölçekli ve hassas üretim dengelerine sahip işletmelerde enerjinin 7/24 yönetimi ve takibi için EcoStruxure Facility Expert Small Business uygulamasını geliştirdi.

Mobil cihaz üzerinden aletlerin açılıp kapanması, enerji kullanımının kontrol edilmesi ve arıza durumlarının anında bildirilmesini sağlayan uygulama, işin kesintisiz akmasını sağlıyor.

Uygulamanın temeli, işletmenin elektrik panosuna yerleştirilen Schneider Electric PowerTag'e (kablosuz enerji sensörü) dayanıyor. PowerTag, Class1 enerji ölçümü hassasiyetiyle işletmelerin enerji tüketimlerini kablosuz olarak izlenmesine imkan sağlarken, tüketimlerini de daha verimli hale getirme olanağı tanıyor. Aynı zamanda arıza durumlarına anında müdahale etme fırsatı sunarak karlılığı artırıyor.



Veri toplayıcıları, kontrol modülleri ve sıcaklık sensörlerinden oluşan bu yenilikçi dijital çözümün kurulum ve konfigürasyon işlemleri bir saatten kısa bir sürede tamamlanabiliyor. Schneider Electric, uygulama üzerinden sunduğu destek ve hizmetlerle bu çözümün başarısını garanti altına alıyor.