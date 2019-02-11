Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi dünya mersin Ceyhan
Sevmek lazım...!
Sevmek lazım...!
Henkel Yönetim Kurulu'nda önemli değişiklik!
Henkel Yönetim Kurulu'nda önemli değişiklik!
Ant Yapı'ya taze kan
Ant Yapı'ya taze kan
17. Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nde Buluşuyor
7 Kıtadan Kadınlar 7 Mart’ta
Cepte sert fren yaptık
Cepte sert fren

Schneider Electric'ten EcoStruxure Facility Expert Business uygulaması

- Mobil cihaz üzerinden işletme içerisindeki tüm cihazların kullanım ve arıza bilgilerinin takip edilmesine olanak tanıyan sistem, sürdürülebilir bir iş akışıyla verimlilik, güvenlik ve karlılık sağlıyor

Schneider Electric'ten EcoStruxure Facility Expert Business uygulaması
banner17

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric, küçük işletmelerde enerji kullanımının izlenmesi ve gerekli durumlarda anlık uyarı verilmesi için EcoStruxure Facility Expert Small Business uygulamasını sunuyor.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, Schneider Electric, restoran, market, mağaza gibi küçük ölçekli ve hassas üretim dengelerine sahip işletmelerde enerjinin 7/24 yönetimi ve takibi için EcoStruxure Facility Expert Small Business uygulamasını geliştirdi.

Mobil cihaz üzerinden aletlerin açılıp kapanması, enerji kullanımının kontrol edilmesi ve arıza durumlarının anında bildirilmesini sağlayan uygulama, işin kesintisiz akmasını sağlıyor.

Uygulamanın temeli, işletmenin elektrik panosuna yerleştirilen Schneider Electric PowerTag'e (kablosuz enerji sensörü) dayanıyor. PowerTag, Class1 enerji ölçümü hassasiyetiyle işletmelerin enerji tüketimlerini kablosuz olarak izlenmesine imkan sağlarken, tüketimlerini de daha verimli hale getirme olanağı tanıyor. Aynı zamanda arıza durumlarına anında müdahale etme fırsatı sunarak karlılığı artırıyor.

Veri toplayıcıları, kontrol modülleri ve sıcaklık sensörlerinden oluşan bu yenilikçi dijital çözümün kurulum ve konfigürasyon işlemleri bir saatten kısa bir sürede tamamlanabiliyor. Schneider Electric, uygulama üzerinden sunduğu destek ve hizmetlerle bu çözümün başarısını garanti altına alıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
EcoStruxure Facility Expert BusinessSchneider ElectricSchneider Electric PowerTag
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5